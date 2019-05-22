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Рецепт дня: крабовые палочки в кляре и панировочных сухарях

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Рецепт дня: крабовые палочки в кляре и панировочных сухарях
08:03 Сегодня Телеграф

Ароматная закуска с золотистой аппетитной корочкой!

Простая закуска - крабовые палочки в кляре и панировочных сухарях. Приготовить крабовые палочки, жаренные в кляре, можно очень быстро.

Эта закуска - всегда беспроигрышный вариант!

Ингредиенты

  • Крабовые палочки (размороженные или охлажденные) – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Майонез – 2 ст. ложки
  • Мука пшеничная – 5 ст. ложек
  • Сухари панировочные – 6 ст. ложек
  • Масло растительное для жарки – 60 мл
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление

1 Готовим тесто-кляр. Для этого в миску разбиваем яйцо.

2 Добавляем майонез.

3 Далее подсыпаем пшеничную муку.

4 Солим, перчим. Можно использовать и другие специи и пряности. По желанию в кляр можно добавить рубленую зелень.

5 Все ингредиенты в миске перемешиваем тщательно.

6 Поочередно опускаем крабовые палочки в приготовленный кляр.

7 Затем крабовые палочки обваливаем в панировочных сухарях.

8 Выкладываем крабовые палочки на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем крабовые палочки в горячем масле на среднем огне несколько минут, переворачивая.

9 Цвет крабовых палочек в кляре и сухарях должен стать насыщенно золотистым. Но следим, чтобы палочки не пережарились.

Аппетитные жареные крабовые палочки в кляре и панировочных сухарях готовы. Подаем закуску горячей, но можно и в любом виде. (Вкусно с каким-нибудь соусом, например сметанно-чесночным.)

Приятного аппетита!

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