Рецепт дня: крабовые палочки в кляре и панировочных сухарях

Простая закуска - крабовые палочки в кляре и панировочных сухарях. Приготовить крабовые палочки, жаренные в кляре, можно очень быстро.
Эта закуска - всегда беспроигрышный вариант!
Ингредиенты
Приготовление
1 Готовим тесто-кляр. Для этого в миску разбиваем яйцо.
2 Добавляем майонез.
3 Далее подсыпаем пшеничную муку.
4 Солим, перчим. Можно использовать и другие специи и пряности. По желанию в кляр можно добавить рубленую зелень.
5 Все ингредиенты в миске перемешиваем тщательно.
6 Поочередно опускаем крабовые палочки в приготовленный кляр.
7 Затем крабовые палочки обваливаем в панировочных сухарях.
8 Выкладываем крабовые палочки на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем крабовые палочки в горячем масле на среднем огне несколько минут, переворачивая.
9 Цвет крабовых палочек в кляре и сухарях должен стать насыщенно золотистым. Но следим, чтобы палочки не пережарились.
Аппетитные жареные крабовые палочки в кляре и панировочных сухарях готовы. Подаем закуску горячей, но можно и в любом виде. (Вкусно с каким-нибудь соусом, например сметанно-чесночным.)
Приятного аппетита!