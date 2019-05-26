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Рецепт дня: оякодон (японский омлет с рисом и курицей)

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Рецепт дня: оякодон (японский омлет с рисом и курицей)
09:25 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Оякодон - разновидность традиционного японского блюда донбури, представляющего собой круглую чашу с рисом, дополненную различными ингредиентами, от куска свинины или говядины до угря.

Если верить источникам, оякодон придумали в Осаке около 1900 года, бросив на рис кусочки курицы с весенним луком и залив их яйцом. Название блюда, к слову, буквально означает на японском "мать и дитя". Кстати, готовить оякодон можно не только с курицей, с говядиной тоже вкусно. И еще это не только завтрак — он может быть и обедом, и ужином.

Ингридиенты

 

  • Лук репчатый - 1 головка
  • Куриное филе - 300 г.
  • Рис - 1/2 стакана
  • Яйцо куриное - 3 штуки
  • Соевый соус - 6 столовых ложек
  • Сахар - 2 столовые ложки
  • Зеленый лук - 20 г.

Приготовление

1. Репчатый лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. На среднем огне разогреть сковороду и влить в нее шесть столовых ложек соевого соуса.

2. Как только соевый соус начнет кипеть, бросить в сковороду луковые полукольца и посыпать сверху сахаром. Готовить, периодически помешивая, две-три минуты.

3. Тем временем куриное филе нарезать небольшими кусочками — сильно измельчать мясо не нужно, готовые ломтики должны остаться сочными и плотными.

4. Положить курицу в сковороду и перемешать с соусом. Когда мясо побелеет с одной стороны, перевернуть аккуратно ломтики и потушить еще пару минут. Куриное филе готовится удивительно быстро: максимум три-четыре минуты.

5. В отдельной миске вилкой или венчиком быстро взбить яйца в однородную смесь. Добавлять соль при этом не нужно — соевый соус, в котором тушится мясо, и так достаточно солон.

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6. Вылить яичную смесь на сковороду, стараясь равномерно покрыть все мясо. Накрыть сковороду крышкой и готовить омлет три-четыре минуты, не мешая, пока яйца как следует не схватятся.

7. Зеленый лук измельчить. На сервировочную тарелку выложить горкой теплый рис, сваренный на пару.

8. Сверху на рис аккуратно выложить омлет — для удобства его можно разделить лопаткой на треугольные сегменты. Посыпать оякодон измельченным зеленым луком — и подавать горячим.

Для оякодона используется глубокая большая пиала. На дно выкладывается рис, закрывая собой чуть более половины. Сверху сплошным куском выкладывается омлет. В идеале лучше всего использовать сковороду таким же диаметром, как и пиала. Если такой нет, просто выкладывайте омлет кусками, а не цельным кругом.

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Дополнительно оякодон можно посыпать свежей зеленью. Не забываем поставить на стол соевый соус и чайник с горячим чаем. Палочки или вилку используйте, исходя из ваших убеждений.

Приятного аппетита!

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