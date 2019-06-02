Рецепт дня: тушеная фасоль с грибами в сметанном соусе

Фасоль с грибами в сметанном соусе - вкусное и питательное блюдо, которое подходит для сытного обеда или ужина.

Существует много вариантов этого рецепта, которые отличаются видом грибов, плотностью соуса, добавлением ароматных специй и зелени.

Главным секретом этого блюда является предварительно замоченная фасоль, которая в процессе приготовления становится мягкой и нежной. Заранее подготовленные бобы также существенно экономят время приготовления блюда. Поэтому тушеная фасоль с грибами - отличный вариант быстрого ужина после насыщенного рабочего дня.

Фасоль не только вкусная, но и очень полезная. В ней содержится белок и клетчатка; она прекрасно очищает организм от шлаков и токсинов, снижает уровень сахара в крови. Блюда из фасоли стали обязательной частью диетического и вегетарианского меню как вкусная альтернатива животному белку.

В оригинальном рецепте к фасоли добавляются белые грибы. Однако можно заменить их на любые другие: шампиньоны, вешенки, польские, подберезовики, маслята. Не обязательно использовать свежие грибочки, подойдут и замороженные. Желательно предварительно разморозить их в холодильнике, чтобы сохранить вкус, аромат и пользу продукта.

Ингредиенты

Фасоль - 1 стакан

Грибы белые - 300 г

Сметана 21 % - 200 г

Лук репчатый - 2 шт.

Мука - 2 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Укроп - пучок

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

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Приготовление

Этап № 1

Для начала замачиваем фасоль на 5–6 часов. Если есть возможность, оставьте ее в воде на ночь.

Этап № 2

После замачивания отвариваем фасоль в подсоленной воде до готовности. Параллельно в течение 15–20 минут провариваем белые грибы. Шампиньоны можно не варить, поскольку они приготовятся в процессе тушения. Для тушения желательно подготовить глубокую сковородку с толстым дном. Также подойдет неглубокая толстостенная кастрюля.

Этап № 3

На разогретую сковородку высыпаем нарезанный лук, обжариваем до мягкости.

Нарезаем грибы крупными кусочками, добавляем к луку. Обжариваем на небольшом огне до золотистого цвета.

Этап № 4

В сотейнике до легкого румянца обжариваем муку, добавляем сметану, немного соли и перца, хорошо перемешиваем и прогреваем несколько минут (но не доводим до кипения). Соус выливаем к грибам, туда же высыпаем сваренную фасоль.

Аккуратно соединив все ингредиенты, накрываем сковороду крышкой и тушим на небольшом огне 10–15 минут.

Подавать блюдо к столу желательно теплым, предварительно украсив его веточкой укропа. Ароматные грибочки и нежная фасоль нравятся даже детям, которые не очень любят овощи.

Приятного аппетита!