Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой

Праздничная закуска из слоеных коржей, с консервированной рыбой, морковью, плавленым сыром. Классическое сочетание продуктов для начинки встречается во многих салатах.
Ингредиенты
Приготовление
1 Для приготовления закусочного торта с консервами подготовьте продукты по списку. Коржи из слоеного теста испеките заранее. Для этого слоеное тесто (размороженное) раскатайте до толщины 0,5 см или чуть меньше, наколите вилкой и выпекайте при 180-200 градусах 20-25 минут (следите за румяностью коржей). Если тесто во время выпечки все же поднимется, в остывшем виде просто придавите корж ладонью. На это количество начинки вам хватит 450 г слоеного замороженного теста.
2 Морковь отварите до готовности, остудите, очистите.
3 Яйца отварите, остудите, очистите.
4 На крупной терке натрите морковь, один плавленый сырок, два яйца, сложите в глубокую тарелку.
5 Орехи подсушите на сковороде.
6 Нарубите орехи острым ножом.
7 Добавьте орехи и майонез к сырно-морковной массе.
8 Чуть посолите, поперчите, перемешайте начинку до однородного состояния.
9 Очень мелко нарежьте сладкий салатный лук.
10 Добавьте лук к рыбе консервированной. Добавьте оставшийся натертый плавленый сырок, яйцо.
11 Добавить майонез. Посолите и поперчите.
12 Перемешайте рыбную начинку до однородности.
13 Нижний корж смажьте морковной массой.
14 Накройте вторым коржом, его смажьте рыбной начинкой.
15 Дальше опять идет корж с морковной начинкой.
16 Последний корж смажьте оставшейся рыбной начинкой. Закусочный торт с консервированной рыбой, морковью, яйцами и плавленым сыром накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на несколько часов пропитаться. Лучше на ночь.
17 Перед подачей закусочного торта нарежьте мелко зеленый лук.
Посыпьте закусочный торт зеленым луком и подавайте.
Приятного аппетита!