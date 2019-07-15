Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы
Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы
Индия отложила миссию на Луну за час до полета
Индия отложила миссию на Луну за час до полета
Наставник Аталанты - о трансфере Малиновского
Наставник Аталанты - о трансфере Малиновского
Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь
Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь

Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой

Смотрите фото (9)
Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой
08:44 Сегодня Телеграф

Такой торт подойдет в качестве холодной закуски на праздничный стол и приятно удивит гостей.

Праздничная закуска из слоеных коржей, с консервированной рыбой, морковью, плавленым сыром. Классическое сочетание продуктов для начинки встречается во многих салатах.

Ингредиенты

  • Коржи из слоеного теста - 4 шт.
  • Рыба консервированная (сайра) - 1 банка (240 г)
  • Лук репчатый, салатный - 1 шт.
  • Морковь - 250 г
  • Яйца (крупные) - 3 шт.
  • Орехи грецкие (рубленые) - 4 ст. ложки
  • Сыр плавленый - 200 г
  • Майонез - 4 ст. ложки
  • Лук зеленый - 0,5 пучка
  • Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Для приготовления закусочного торта с консервами подготовьте продукты по списку. Коржи из слоеного теста испеките заранее. Для этого слоеное тесто (размороженное) раскатайте до толщины 0,5 см или чуть меньше, наколите вилкой и выпекайте при 180-200 градусах 20-25 минут (следите за румяностью коржей). Если тесто во время выпечки все же поднимется, в остывшем виде просто придавите корж ладонью. На это количество начинки вам хватит 450 г слоеного замороженного теста.

2 Морковь отварите до готовности, остудите, очистите.

3 Яйца отварите, остудите, очистите.

4 На крупной терке натрите морковь, один плавленый сырок, два яйца, сложите в глубокую тарелку.

5 Орехи подсушите на сковороде.

6 Нарубите орехи острым ножом.

7 Добавьте орехи и майонез к сырно-морковной массе.

8 Чуть посолите, поперчите, перемешайте начинку до однородного состояния.

9 Очень мелко нарежьте сладкий салатный лук.

10 Добавьте лук к рыбе консервированной. Добавьте оставшийся натертый плавленый сырок, яйцо.

11 Добавить майонез. Посолите и поперчите.

12 Перемешайте рыбную начинку до однородности.

13 Нижний корж смажьте морковной массой.

14 Накройте вторым коржом, его смажьте рыбной начинкой.

15 Дальше опять идет корж с морковной начинкой.

16 Последний корж смажьте оставшейся рыбной начинкой. Закусочный торт с консервированной рыбой, морковью, яйцами и плавленым сыром накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на несколько часов пропитаться. Лучше на ночь.

17 Перед подачей закусочного торта нарежьте мелко зеленый лук.

Посыпьте закусочный торт зеленым луком и подавайте.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Закуски, Кулинария, Вкусные рецепты, Закусочный торт с консервированной рыбой, Рецепты закусок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
03 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
04 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
05 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Штатах начались облавы на нелегальных мигрантов
В Штатах начались облавы на нелегальных мигрантов
Не забудьте взять зонтик: в начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой
Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь