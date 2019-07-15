Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой

Такой торт подойдет в качестве холодной закуски на праздничный стол и приятно удивит гостей.

Праздничная закуска из слоеных коржей, с консервированной рыбой, морковью, плавленым сыром. Классическое сочетание продуктов для начинки встречается во многих салатах.

Ингредиенты

Коржи из слоеного теста - 4 шт.

Рыба консервированная (сайра) - 1 банка (240 г)

Лук репчатый, салатный - 1 шт.

Морковь - 250 г

Яйца (крупные) - 3 шт.

Орехи грецкие (рубленые) - 4 ст. ложки

Сыр плавленый - 200 г

Майонез - 4 ст. ложки

Лук зеленый - 0,5 пучка

Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Для приготовления закусочного торта с консервами подготовьте продукты по списку. Коржи из слоеного теста испеките заранее. Для этого слоеное тесто (размороженное) раскатайте до толщины 0,5 см или чуть меньше, наколите вилкой и выпекайте при 180-200 градусах 20-25 минут (следите за румяностью коржей). Если тесто во время выпечки все же поднимется, в остывшем виде просто придавите корж ладонью. На это количество начинки вам хватит 450 г слоеного замороженного теста.

2 Морковь отварите до готовности, остудите, очистите.

3 Яйца отварите, остудите, очистите.

4 На крупной терке натрите морковь, один плавленый сырок, два яйца, сложите в глубокую тарелку.

5 Орехи подсушите на сковороде.

6 Нарубите орехи острым ножом.

7 Добавьте орехи и майонез к сырно-морковной массе.

8 Чуть посолите, поперчите, перемешайте начинку до однородного состояния.

9 Очень мелко нарежьте сладкий салатный лук.

10 Добавьте лук к рыбе консервированной. Добавьте оставшийся натертый плавленый сырок, яйцо.

11 Добавить майонез. Посолите и поперчите.

12 Перемешайте рыбную начинку до однородности.

13 Нижний корж смажьте морковной массой.

14 Накройте вторым коржом, его смажьте рыбной начинкой.

15 Дальше опять идет корж с морковной начинкой.

16 Последний корж смажьте оставшейся рыбной начинкой. Закусочный торт с консервированной рыбой, морковью, яйцами и плавленым сыром накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на несколько часов пропитаться. Лучше на ночь.

17 Перед подачей закусочного торта нарежьте мелко зеленый лук.

Посыпьте закусочный торт зеленым луком и подавайте.

Приятного аппетита!