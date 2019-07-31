Рецепт дня: домашнее эскимо на палочке

Рецепт легкого десерта, который удивит и покорит всех!

Рецепт легкого десерта, который удивит и покорит всех! Равнодушных не было, просят еще! Готовьте домашнее мороженое на здоровье и радуйте своих любимых!

Ингредиенты

Шоколадные яйца - 4 шт.

Сливки 33% - 150 мл

Сахарная пудра - 2 ст. ложки (по вкусу)

Приготовление

1 Подготавливаем сливки (охлажденные), сахарную пудру и шоколадные яйца. Также понадобятся деревянные палочки для мороженого.Такие продукты можно съесть и по отдельности. Все, кроме деревянных палочек.

2 Шоколадные яйца разрезаем пополам. Аккуратно, по шву, и лучше горячим ножом (опускаем нож в кипяток и вытираем насухо).

3 Сливки взбиваем миксером и постепенно добавляем сахарную пудру. Сладость регулируйте на свой вкус, нам хватает пары столовых ложек.

4 Каждую половинку шоколадного яйца заполняем взбитыми сливками (можно уложить в подготовленную подставку для яиц).

Между половинками шоколадных яиц вставляем деревянную палочку.

5 Соединяем две половинки шоколадных яиц со взбитыми сливками.

Отправляем сливочное мороженое в шоколаде в морозильную камеру на 3-5 часов (можно на ночь).

6 Домашнее мороженое классное, с очень сливочным вкусом, без льдинок (сливки берите жирные, хорошие)!

Делается домашнее эскимо на палочке за несколько минут, рецепт сливочного мороженого - просто чудо! Обязательно попробуйте!

Приятного аппетита!