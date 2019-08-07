Рецепт дня: творожные сырники с картофелем и зеленым луком (без яиц)

В составе этих оригинальных несладких творожных сырников с картофелем и зеленым луком совершенно нет яиц, но при этом они получаются очень нежными и отлично держат форму. Такие румяные, сытные сырнички станут замечательным завтраком, перекусом или обедом.
Ингредиенты
Приготовление
1 Картофель моем и отвариваем в кипящей воде в течение 30 минут. Затем заливаем готовый картофель на несколько минут холодной водой, так будет проще снимать с него кожуру.
2 Очищаем картофель от кожуры и разминаем в пюре.
3 Добавляем творог.
4 Солим по вкусу.
5 По желанию добавляем свежемолотый перец на выбор (у меня смесь перцев).
6 Зеленый лук мелко рубим ножом и добавляем к творогу и картофелю.
7 Хорошо перемешиваем. Плотность теста зависит от жирности творога и сорта картофеля. если масса получается недостаточно густой, понемногу всыпаем муку. У меня ушло 70 г муки (это примерно 2-2,5 ст. ложек). если же тесто получается достаточно вязким, муку добавлять не нужно. Снова хорошо перемешиваем до однородности.
8 Формируем заготовки для сырников и панируем их в муке со всех сторон.
9 Выкладываем сырники на разогретую с растительным маслом сковороду и жарим до румяной корочки с двух сторон.
Несладкие творожные сырники с картофелем и зеленым луком, готовы. По желанию можно подать сырники к столу со сметаной или несладким йогуртом.
Приятного аппетита!