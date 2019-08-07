Скачать
Среда, 07.08.2019
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Луценко: В "черной бухгалтерии" Партии регионов фамилии Манафорта нет
Луценко: В "черной бухгалтерии" Партии регионов фамилии Манафорта нет
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны

Рецепт дня: творожные сырники с картофелем и зеленым луком (без яиц)

Смотрите фото (7)
Рецепт дня: творожные сырники с картофелем и зеленым луком (без яиц)
07:39 Сегодня Телеграф

Сырники на завтрак могут быть не только сладкими.

В составе этих оригинальных несладких творожных сырников с картофелем и зеленым луком совершенно нет яиц, но при этом они получаются очень нежными и отлично держат форму. Такие румяные, сытные сырнички станут замечательным завтраком, перекусом или обедом.

Ингредиенты

  • Творог - 300 г
  • Картофель - 100 г
  • Лук зеленый - 40 г
  • Мука пшеничная (при необходимости) - 70 г + для панировки
  • Соль - по вкусу
  • Перец горошком - по вкусу
  • Масло растительное - для обжаривания

Приготовление

1 Картофель моем и отвариваем в кипящей воде в течение 30 минут. Затем заливаем готовый картофель на несколько минут холодной водой, так будет проще снимать с него кожуру.

2 Очищаем картофель от кожуры и разминаем в пюре.

3 Добавляем творог.

4 Солим по вкусу.

5 По желанию добавляем свежемолотый перец на выбор (у меня смесь перцев).

6 Зеленый лук мелко рубим ножом и добавляем к творогу и картофелю.

7 Хорошо перемешиваем. Плотность теста зависит от жирности творога и сорта картофеля. если масса получается недостаточно густой, понемногу всыпаем муку. У меня ушло 70 г муки (это примерно 2-2,5 ст. ложек). если же тесто получается достаточно вязким, муку добавлять не нужно. Снова хорошо перемешиваем до однородности.

8 Формируем заготовки для сырников и панируем их в муке со всех сторон.

9 Выкладываем сырники на разогретую с растительным маслом сковороду и жарим до румяной корочки с двух сторон.

Несладкие творожные сырники с картофелем и зеленым луком, готовы. По желанию можно подать сырники к столу со сметаной или несладким йогуртом.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Творожные сырники, Творожные сырники с картофелем и зеленым луком.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
03 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
04 Зеленский инициирует встречу в "нормандском формате"
05 Волкер высказался о гибели 4 военных ВСУ на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент Польши назначил парламентские выборы на 13 октября
Дуда назначил парламентские выборы на 13 октября
Разумков: Нардепы должны использовать государственный язык
Разумков: Нардепы должны использовать государственный язык
За сутки в Афганистане ликвидированы 92 боевика &quot;Талибана&quot;
За сутки в Афганистане ликвидированы 92 боевика "Талибана"
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь