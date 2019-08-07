Рецепт дня: творожные сырники с картофелем и зеленым луком (без яиц)

Сырники на завтрак могут быть не только сладкими.

В составе этих оригинальных несладких творожных сырников с картофелем и зеленым луком совершенно нет яиц, но при этом они получаются очень нежными и отлично держат форму. Такие румяные, сытные сырнички станут замечательным завтраком, перекусом или обедом.

Ингредиенты

Творог - 300 г

Картофель - 100 г

Лук зеленый - 40 г

Мука пшеничная (при необходимости) - 70 г + для панировки

Соль - по вкусу

Перец горошком - по вкусу

Масло растительное - для обжаривания

Приготовление

1 Картофель моем и отвариваем в кипящей воде в течение 30 минут. Затем заливаем готовый картофель на несколько минут холодной водой, так будет проще снимать с него кожуру.

2 Очищаем картофель от кожуры и разминаем в пюре.

3 Добавляем творог.

4 Солим по вкусу.

5 По желанию добавляем свежемолотый перец на выбор (у меня смесь перцев).

6 Зеленый лук мелко рубим ножом и добавляем к творогу и картофелю.

7 Хорошо перемешиваем. Плотность теста зависит от жирности творога и сорта картофеля. если масса получается недостаточно густой, понемногу всыпаем муку. У меня ушло 70 г муки (это примерно 2-2,5 ст. ложек). если же тесто получается достаточно вязким, муку добавлять не нужно. Снова хорошо перемешиваем до однородности.

8 Формируем заготовки для сырников и панируем их в муке со всех сторон.

9 Выкладываем сырники на разогретую с растительным маслом сковороду и жарим до румяной корочки с двух сторон.

Несладкие творожные сырники с картофелем и зеленым луком, готовы. По желанию можно подать сырники к столу со сметаной или несладким йогуртом.

Приятного аппетита!