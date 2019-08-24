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Рецепт дня: курица, запеченная с апельсинами (Видео)

Рецепт дня: курица, запеченная с апельсинами (Видео)
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Богатство вкусов и необычная подача приготовленной курицы покорит любого гурмана.

Приготовьте куриные бедра в духовке по рецепту из Марокко - на тонкой "подушке" из ломтиков апельсина, приправленную пряностями и сдобренную кусочком сливочного масла. Запеченная курица с апельсинами готовится легко и с успехом станет основой к праздничному столу, семейному обеду или ужину.

Ингредиенты:

  • Куриные бедра - 900 г
  • Апельсины - 2 шт.
  • Паприка сладкая молотая - 2 ч. ложки
  • Тмин молотый - 1 ч. ложка
  • Куркума молотая - ½ ч. ложки
  • Перец кайенский молотый - ½ ч. ложки
  • Соль - 1 ч. ложка
  • Корица молотая - ½ ч. ложки
  • Имбирь сушеный молотый - ½ ч. ложки
  • Масло сливочное - 100 г

Приготовление

1. Апельсины нарезать круглыми ломтиками (вдоль плода) и выложить на дно формы для запекания.

2. Сверху на ломтики апельсина уложить куриные бедра.

3. Смешать в миске сухие специи: паприку, тмин, куркуму, кайенский перец, соль, корицу и сушеный имбирь.

4. Каждое куриное бедро посыпать сверху равномерным слоем подготовленной смесью специй.

5. Затем на каждое бедро выложить по кусочку сливочного масла.

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6. Разогреть духовку до 180°С и запекать курицу с апельсинами 40 минут.

7. Подавать запеченные куриные бедра с рисом, картофелем или овощами.

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Приятного аппетита!

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