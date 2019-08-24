Рецепт дня: курица, запеченная с апельсинами (Видео)

Приготовьте куриные бедра в духовке по рецепту из Марокко - на тонкой "подушке" из ломтиков апельсина, приправленную пряностями и сдобренную кусочком сливочного масла. Запеченная курица с апельсинами готовится легко и с успехом станет основой к праздничному столу, семейному обеду или ужину.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Апельсины нарезать круглыми ломтиками (вдоль плода) и выложить на дно формы для запекания.
2. Сверху на ломтики апельсина уложить куриные бедра.
3. Смешать в миске сухие специи: паприку, тмин, куркуму, кайенский перец, соль, корицу и сушеный имбирь.
4. Каждое куриное бедро посыпать сверху равномерным слоем подготовленной смесью специй.
5. Затем на каждое бедро выложить по кусочку сливочного масла.
6. Разогреть духовку до 180°С и запекать курицу с апельсинами 40 минут.
7. Подавать запеченные куриные бедра с рисом, картофелем или овощами.
Приятного аппетита!