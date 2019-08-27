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Рецепт дня: Террин из баклажанов и болгарского перца с сыром

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Рецепт дня: Террин из баклажанов и болгарского перца с сыром
08:31 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Это блюдо может выступать полноценным обедом или ужином.

Террин из баклажанов и сладкого перца с сыром - в летний сезон одно из самых любимых блюд в моей семье. Готовлю этот овощной террин с сыром очень часто. Сколько порций не приготовь, всегда съедается за раз. Несмотря на отсутствие мяса, террин получается очень сытным. Это блюдо может выступать полноценным обедом или ужином.

Ингредиенты

  • Баклажаны - 700 г
  • Перец сладкий красный - 400 г
  • Сыр (моцарелла или сулугуни) - 200 г
  • Зелень петрушки - 1 пучок
  • Базилик зеленый - 1 пучок
  • Масло растительное - 50 мл
  • Соль - по вкусу

Приготовление

1 Подготавливаем необходимые ингредиенты для приготовления террина.

Духовку разогреваем до температуры 200 градусов.

2 Сладкие перцы разрезаем на 4 части и освобождаем от семян. Выкладываем перец кожицей вверх на противень, застеленный пергаментом (это не обязательно), и отправляем в разогретую духовку на 30-35 минут.

Запеченный сладкий перец перекладываем в тарелку, накрываем пищевой пленкой и даем остыть - так легче будет освободить его от кожицы.

3 Баклажаны нарезаем вдоль пластинами толщиной примерно по 0,7-0,8 см.

4 Каждую пластинку баклажанов смазываем растительным маслом и обжариваем с обеих сторон на сухой сковороде. В процессе обжаривания баклажаны солим по вкусу.

5 Сыр нарезаем пластинками.

6 Петрушку и листики базилика измельчаем.

7 Подготовим форму. Я использую одноразовую форму для выпечки объемом 900 мл. Смачиваем форму внутри водой, чтобы пищевая пленка плотно прилипла к стенкам формы. Выстилаем форму пленкой, оставляя края пленки свисать.

8 Запеченный перец очищаем от кожицы.

Собираем террин. Выкладываем баклажаны веером, внахлест друг на друга, оставляя их края свисать с формы.

9 В произвольной последовательности, выкладываем слоями сладкий перец, сыр, оставшиеся баклажаны и зелень, чередуя их по цвету. Самым верхним слоем должны оказаться баклажаны. Концы баклажанов, которые свисают с формы заворачиваем наверх.

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Накрываем террин свисающими концами пленки. Сверху помещаем гнет. Отправляем форму с террином в холодильник на ночь. Извлекаем террин из баклажанов, сладкого перца и сыра из формы и перед подачей нарезаем кусочками. 

Приятного аппетита!

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