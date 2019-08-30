Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами

Тарталетки с отварным куриным филе, вареными яйцами и обжаренными шампиньонами с луком - очень вкусная и сытная закуска.
Ингредиенты
Приготовление
Для приготовления тарталеток с курицей и грибами подготовьте необходимые продукты по списку.
Куриное филе опустите в кипящую подсоленную воду и отварите до готовности, около 20 минут.
Яйца сварите вкрутую (8 минут после закипания), остудите и холодной воде.
Лук нарежьте мелко.
Грибы нарежьте мелко.
Разогрейте сковороду, налейте на нее немного растительного масла и обжарьте грибы с луком на малом огне до легкой румяности.
Отварное куриное филе остудите, нарежьте как можно мельче.
Вареные яйца очистите, нарубите мелкими кубиками.
Куриное филе, грибы с луком и яйца сложите в миску, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте майонез.
Тщательно перемешайте начинку для тарталеток.
В каждую тарталетку выложите по полной столовой ложке начинки.
Тарталетки с курицей и грибами украсьте листиком свежей зелени и подавайте к праздничному столу.
Приятного аппетита!