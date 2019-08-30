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Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами

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Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами
07:46 Сегодня Телеграф .russianfood.com Фото: pinterest.com

Тарталетки с курицей и грибами отлично подойдут для любого праздничного стола.

  • 1

    Тарталетки с отварным куриным филе, вареными яйцами и обжаренными шампиньонами с луком - очень вкусная и сытная закуска.

    Ингредиенты

    Приготовление

    Для приготовления тарталеток с курицей и грибами подготовьте необходимые продукты по списку.

  • 2

    Куриное филе опустите в кипящую подсоленную воду и отварите до готовности, около 20 минут.

    Яйца сварите вкрутую (8 минут после закипания), остудите и холодной воде.

    Лук нарежьте мелко.

  • 3

    Грибы нарежьте мелко.

    Разогрейте сковороду, налейте на нее немного растительного масла и обжарьте грибы с луком на малом огне до легкой румяности.

  • 4

    Отварное куриное филе остудите, нарежьте как можно мельче.

    Вареные яйца очистите, нарубите мелкими кубиками.

  • 5

    Куриное филе, грибы с луком и яйца сложите в миску, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте майонез.

    Тщательно перемешайте начинку для тарталеток.

  • 6

    В каждую тарталетку выложите по полной столовой ложке начинки.

    Тарталетки с курицей и грибами украсьте листиком свежей зелени и подавайте к праздничному столу.

    Приятного аппетита! 

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