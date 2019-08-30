Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами

1 Тарталетки с отварным куриным филе, вареными яйцами и обжаренными шампиньонами с луком - очень вкусная и сытная закуска. Ингредиенты Приготовление Для приготовления тарталеток с курицей и грибами подготовьте необходимые продукты по списку.

2 Куриное филе опустите в кипящую подсоленную воду и отварите до готовности, около 20 минут. Яйца сварите вкрутую (8 минут после закипания), остудите и холодной воде. Лук нарежьте мелко.

3 Грибы нарежьте мелко. Разогрейте сковороду, налейте на нее немного растительного масла и обжарьте грибы с луком на малом огне до легкой румяности.

4 Отварное куриное филе остудите, нарежьте как можно мельче. Вареные яйца очистите, нарубите мелкими кубиками.

5 Куриное филе, грибы с луком и яйца сложите в миску, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте майонез. Тщательно перемешайте начинку для тарталеток.