Рецепт дня: курица карри с ананасами

Куриное филе в сочетании с сочной томатной подливой дарит просто незабываемый вкус. А благодаря консервированным ананасам филе приобретает очень яркую сладковатую нотку. Дополнить курицу кари с ананасами можно гарниром из отварного риса.
Ингредиенты
Приготовление
1 Куриное филе промываем и нарезаем небольшими кусочками.
2 Кусочки курицы обваливаем в крахмале, лишний крахмал стряхиваем.
3 В сковороде на растительном масле (2 ст. ложки) обжариваем куриное филе 10-12 минут, периодически помешивая. Затем перекладываем обжаренное филе в другую посуду.
4 Пока обжаривается куриное филе, подготовим остальные ингредиенты. Ананасы нарезаем мелкими кубиками.
5 Лук очищаем и мелко нарезаем.
6 Чеснок и острый перец очищаем и мелко рубим. Имбирь очищаем и трем на мелкой терке.
7 Помидоры заливаем кипятком на 3 минуты, затем окунаем в холодную воду и очищаем от кожицы.
8 Измельчаем помидоры в блендере.
9 В сковороду, где обжаривалось филе, вливаем оставшееся масло и обжариваем лук и чеснок 3 минуты.
10 Добавляем острый перец и жарим еще 1 минуту.
11 В сковороду кладем протертые помидоры и тушим 3-4 минуты.
12 Вливаем соевый соус, добавляем карри, имбирь и ананасы. Тушим еще 2 минуты.
13 В сковороду возвращаем курицу и тушим 7 минут. Затем выключаем нагрев и даем блюду настояться под крышкой 10 минут.
Курица карри с ананасами готова. Подаем с любимым гарниром.
Приятного аппетита!