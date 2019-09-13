Рецепт дня: курица карри с ананасами

Курица карри с консервированными ананасами – нежное, пикантное, очень ароматное и вкусное блюдо, которое приведет вас в восторг.

Куриное филе в сочетании с сочной томатной подливой дарит просто незабываемый вкус. А благодаря консервированным ананасам филе приобретает очень яркую сладковатую нотку. Дополнить курицу кари с ананасами можно гарниром из отварного риса.

Ингредиенты

Филе куриное – 350 г

Ананасы консервированные – 150 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Помидоры – 3 шт.

Корень имбиря – 5 г

Карри молотый – 1-2 ч. ложки

Перец острый свежий – 2-3 г

Соевый соус – 3 ст. ложки

Крахмал – 2-3 ст. ложки

Петрушка свежая – 4-5 веточек

Масло растительное – 2-3 ст. ложки

Соль – по вкусу

Приготовление

1 Куриное филе промываем и нарезаем небольшими кусочками.

2 Кусочки курицы обваливаем в крахмале, лишний крахмал стряхиваем.

3 В сковороде на растительном масле (2 ст. ложки) обжариваем куриное филе 10-12 минут, периодически помешивая. Затем перекладываем обжаренное филе в другую посуду.

4 Пока обжаривается куриное филе, подготовим остальные ингредиенты. Ананасы нарезаем мелкими кубиками.

5 Лук очищаем и мелко нарезаем.

6 Чеснок и острый перец очищаем и мелко рубим. Имбирь очищаем и трем на мелкой терке.

7 Помидоры заливаем кипятком на 3 минуты, затем окунаем в холодную воду и очищаем от кожицы.

8 Измельчаем помидоры в блендере.

9 В сковороду, где обжаривалось филе, вливаем оставшееся масло и обжариваем лук и чеснок 3 минуты.

10 Добавляем острый перец и жарим еще 1 минуту.

11 В сковороду кладем протертые помидоры и тушим 3-4 минуты.

12 Вливаем соевый соус, добавляем карри, имбирь и ананасы. Тушим еще 2 минуты.

13 В сковороду возвращаем курицу и тушим 7 минут. Затем выключаем нагрев и даем блюду настояться под крышкой 10 минут.

Курица карри с ананасами готова. Подаем с любимым гарниром.

Приятного аппетита!