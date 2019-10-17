Рецепт дня: милкшейк с халвой и сливами

Вкус у напитка получается достаточно оригинальным, своеобразным и очень интересным. Сочетание слив, халвы и молока хоть и не совсем привычно, но такой милкшейк однозначно стоит попробовать!
Ингредиенты:
Молоко - 250 мл
Халва - 80 г
Сливы - 3 шт.
Приготовление
1. Подготовьте все ингредиенты, необходимые для приготовления милкшейка с халвой и сливами.
2. Спелые сливы промойте, разрежьте на половинки и удалите косточки. Нарежьте сливы ломтиками.
3. Переложите нарезанные сливы в чашу блендера.
4. Раскрошите халву и добавьте к сливам.
Сюда же влейте холодное молоко.
5. Взбейте сливы, халву и молоко на высокой скорости блендера до получения напитка однородной консистенции.
6. Перелейте милкшейк в стаканы.
7. Милкшейк с халвой и сливами готов к подаче.
Приятного аппетита!