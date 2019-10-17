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Рецепт дня: милкшейк с халвой и сливами

Рецепт дня: милкшейк с халвой и сливами
04:01 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Хотите удивить своих близких необычным молочным коктейлем? Приготовьте милкшейк с халвой и сливами!

Вкус у напитка получается достаточно оригинальным, своеобразным и очень интересным. Сочетание слив, халвы и молока хоть и не совсем привычно, но такой милкшейк однозначно стоит попробовать!

Ингредиенты:

  • Молоко - 250 мл

  • Халва - 80 г

  • Сливы - 3 шт.

Приготовление

1. Подготовьте все ингредиенты, необходимые для приготовления милкшейка с халвой и сливами.

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2. Спелые сливы промойте, разрежьте на половинки и удалите косточки. Нарежьте сливы ломтиками.

3. Переложите нарезанные сливы в чашу блендера.

4. Раскрошите халву и добавьте к сливам.

Сюда же влейте холодное молоко.

5. Взбейте сливы, халву и молоко на высокой скорости блендера до получения напитка однородной консистенции.

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6. Перелейте милкшейк в стаканы.

7. Милкшейк с халвой и сливами готов к подаче.

Приятного аппетита!

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