Рецепт дня: милкшейк с халвой и сливами

Хотите удивить своих близких необычным молочным коктейлем? Приготовьте милкшейк с халвой и сливами!

Вкус у напитка получается достаточно оригинальным, своеобразным и очень интересным. Сочетание слив, халвы и молока хоть и не совсем привычно, но такой милкшейк однозначно стоит попробовать!

Ингредиенты:

Молоко - 250 мл

Халва - 80 г

Сливы - 3 шт.

Приготовление

1. Подготовьте все ингредиенты, необходимые для приготовления милкшейка с халвой и сливами.

2. Спелые сливы промойте, разрежьте на половинки и удалите косточки. Нарежьте сливы ломтиками.

3. Переложите нарезанные сливы в чашу блендера.

4. Раскрошите халву и добавьте к сливам.

Сюда же влейте холодное молоко.

5. Взбейте сливы, халву и молоко на высокой скорости блендера до получения напитка однородной консистенции.

6. Перелейте милкшейк в стаканы.

7. Милкшейк с халвой и сливами готов к подаче.

Приятного аппетита!