Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"

Интересный закусочный торт, который понравится всей семье.

Классный рецепт, который удивит всех за праздничным столом! Мы его называем Морской Наполеон! Смотрите и готовьте на здоровье!

Сегодня для рецепта возьму готовые коржи для наполеона, вы можете испечь слоеное тесто самостоятельно.

Ингредиенты:

коржи для наполеона 5 шт

сельдь (филе) 2 шт

крабовые палочки 200 гр

лук 1 шт

яблоки 1\2 шт

творожный сыр 100 гр

зеленый лук 1 пучок

фисташки 50 гр

майонез 2-3 ст.лож

оливки без косточки 6 шт

Приготовление:

Готовим первую начинку, прослойку. Мелко нарезаем крабовые палочки и зеленый лук. Добавляем ложку майонеза и все хорошо перемешиваем.

Вторая начинка, это также мелко порезанная кубиком селедка и небольшая луковица. Сюда же добавляем мелко порубленное яблочко (1\2), заправляем ложкой майонеза и перемешиваем.

Коржи порезала на прямоугольники, размером 22*11 см. Каждую начинку делим пополам и чередуя слои промазываем коржи.

Собираем торт, накрываем пленкой. Сверху небольшой груз (у меня пачка с крупой 500 гр) и на четыре часа в холодильник. Можно даже на ночь, пусть хорошо пропитается.

Теперь остается промазать торт творожным кремом, если сильно густой, можно добавить ложку сметаны.

Обсыпаем измельченными фисташками, сверху украшаем оливками и остатками творожного крема.

Как всегда все вкусные подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.

Сразу предупреждайте всех за столом, что это закусочный торт, а не сладкое к чаю. Все получается вкусно и красиво!

Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!!!