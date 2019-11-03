Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Финляндия выделит средства на разминирование Донбасса
Финляндия выделит средства на разминирование Донбасса
Десятки тысяч шотландцев потребовали независимости от Великобритании
Десятки тысяч шотландцев потребовали независимости
Челси одержал пятую к ряду победу в АПЛ
Челси одержал пятую к ряду победу в АПЛ
Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"
Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"

Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"

Смотрите фото (7)
Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"
03:09 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Интересный закусочный торт, который понравится всей семье.

Классный рецепт, который удивит всех за праздничным столом! Мы его называем Морской Наполеон! Смотрите и готовьте на здоровье!

Сегодня для рецепта возьму готовые коржи для наполеона, вы можете испечь слоеное тесто самостоятельно.

Ингредиенты:

  • коржи для наполеона 5 шт

  • сельдь (филе) 2 шт

  • крабовые палочки 200 гр

  • лук 1 шт

  • яблоки 1\2 шт

  • творожный сыр 100 гр

  • зеленый лук 1 пучок

  • фисташки 50 гр

  • майонез 2-3 ст.лож

  • оливки без косточки 6 шт

Приготовление:

Готовим первую начинку, прослойку. Мелко нарезаем крабовые палочки и зеленый лук. Добавляем ложку майонеза и все хорошо перемешиваем.

Вторая начинка, это также мелко порезанная кубиком селедка и небольшая луковица. Сюда же добавляем мелко порубленное яблочко (1\2), заправляем ложкой майонеза и перемешиваем.

Коржи порезала на прямоугольники, размером 22*11 см. Каждую начинку делим пополам и чередуя слои промазываем коржи.

Собираем торт, накрываем пленкой. Сверху небольшой груз (у меня пачка с крупой 500 гр) и на четыре часа в холодильник. Можно даже на ночь, пусть хорошо пропитается.

Теперь остается промазать торт творожным кремом, если сильно густой, можно добавить ложку сметаны.

Обсыпаем измельченными фисташками, сверху украшаем оливками и остатками творожного крема.

Как всегда все вкусные подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.

Сразу предупреждайте всех за столом, что это закусочный торт, а не сладкое к чаю. Все получается вкусно и красиво!

Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!!!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Рецепт, Закуски, Рецепт дня, Вкусные рецепты, Закусочный торт, Морской Наполеон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение
02 Полезно всем сердечникам: веская причина ежедневно есть яблоки
03 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
04 Редкая и впечатляющая находка: в Шотландии обнаружена белка-альбинос
05 "Это разбивает сердце": Джордж Мартин о закрытии приквела "Игры престолов"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Этнические чистки в Эфиопии: число жертв увеличилось
Этнические чистки в Эфиопии: число жертв увеличилось
Протесты в Гонконге: пострадали 17 человек
Протесты в Гонконге: пострадали 17 человек
В Германии около 2 млн долларовых миллионеров
В Германии около 2 млн долларовых миллионеров
Ученые назвали диету для лечения язвы желудка
Ученые назвали диету для лечения язвы желудка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь