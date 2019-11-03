Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"

Классный рецепт, который удивит всех за праздничным столом! Мы его называем Морской Наполеон! Смотрите и готовьте на здоровье!
Сегодня для рецепта возьму готовые коржи для наполеона, вы можете испечь слоеное тесто самостоятельно.
Ингредиенты:
коржи для наполеона 5 шт
сельдь (филе) 2 шт
крабовые палочки 200 гр
лук 1 шт
яблоки 1\2 шт
творожный сыр 100 гр
зеленый лук 1 пучок
фисташки 50 гр
майонез 2-3 ст.лож
оливки без косточки 6 шт
Приготовление:
Готовим первую начинку, прослойку. Мелко нарезаем крабовые палочки и зеленый лук. Добавляем ложку майонеза и все хорошо перемешиваем.
Вторая начинка, это также мелко порезанная кубиком селедка и небольшая луковица. Сюда же добавляем мелко порубленное яблочко (1\2), заправляем ложкой майонеза и перемешиваем.
Коржи порезала на прямоугольники, размером 22*11 см. Каждую начинку делим пополам и чередуя слои промазываем коржи.
Собираем торт, накрываем пленкой. Сверху небольшой груз (у меня пачка с крупой 500 гр) и на четыре часа в холодильник. Можно даже на ночь, пусть хорошо пропитается.
Теперь остается промазать торт творожным кремом, если сильно густой, можно добавить ложку сметаны.
Обсыпаем измельченными фисташками, сверху украшаем оливками и остатками творожного крема.
Как всегда все вкусные подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.
Сразу предупреждайте всех за столом, что это закусочный торт, а не сладкое к чаю. Все получается вкусно и красиво!
Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!!!