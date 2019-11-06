Кулинарный рецепт: Запеканка из куриного фарша с овощами и сыром

Мясная запеканка из куриного фарша готовится по этому рецепту просто и быстро. Куриная запеканка с овощами и сыром получается сочной, вкусной и ароматной!
Ингредиенты
Приготовление
1 Духовку включить для разогрева до 180 градусов.
Куриный фарш поперчить и посолить по вкусу. Добавить к фаршу чеснок (сушёный молотый или свежий, выдавленный через пресс).
2 Добавить яйцо в фарш.
3 Перемешать куриный фарш со специями и яйцом.
4 Лук и морковь нарезать мелкими кубиками.
5 Добавить в фарш лук, морковь и консервированную кукурузу.
6 100 г твёрдого сыра нарезать небольшими кубиками.
7 Отправить нарезанный кубиками сыр в фарш. Хорошо перемешать фарш с овощами и сыром.
8 Небольшую форму для запекания смазать растительным маслом.
9 Выложить куриный фарш с овощами и сыром в форму, разровнять лопаткой.
10 Накрыть форму фольгой. Готовить запеканку из куриного фарша в духовке, разогретой до 180 градусов, 35 минут.
11 Оставшийся сыр натереть на мелкой тёрке. По прошествии времени достать форму из духовки и снять фольгу. Посыпать куриную запеканку тёртым сыром. Запекать без фольги ещё 10 минут.
Мясная запеканка из куриного фарша с овощами и сыром готова.
Приятного аппетита!