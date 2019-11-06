Кулинарный рецепт: Запеканка из куриного фарша с овощами и сыром

Овощная запеканка – невероятно вкусное и полезное блюдо. Готовятся овощные запеканки легко и быстро, получается очень вкусно.

Мясная запеканка из куриного фарша готовится по этому рецепту просто и быстро. Куриная запеканка с овощами и сыром получается сочной, вкусной и ароматной!

Ингредиенты

Фарш куриный - 600 г

Кукуруза консервированная - 100 г

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр твёрдый - 150 г

Яйцо - 1 шт.

Масло растительное - 1 ч. ложка

Чеснок сушёный - 0,5 ч. ложки

или чеснок свежий - 1 зубчик

Смесь молотых перцев - 1 щепотка (по вкусу)

Соль - 0,75 ч. ложки (по вкусу)

Приготовление

1 Духовку включить для разогрева до 180 градусов.

Куриный фарш поперчить и посолить по вкусу. Добавить к фаршу чеснок (сушёный молотый или свежий, выдавленный через пресс).

2 Добавить яйцо в фарш.

3 Перемешать куриный фарш со специями и яйцом.

4 Лук и морковь нарезать мелкими кубиками.

5 Добавить в фарш лук, морковь и консервированную кукурузу.

6 100 г твёрдого сыра нарезать небольшими кубиками.

7 Отправить нарезанный кубиками сыр в фарш. Хорошо перемешать фарш с овощами и сыром.

8 Небольшую форму для запекания смазать растительным маслом.

9 Выложить куриный фарш с овощами и сыром в форму, разровнять лопаткой.

10 Накрыть форму фольгой. Готовить запеканку из куриного фарша в духовке, разогретой до 180 градусов, 35 минут.

11 Оставшийся сыр натереть на мелкой тёрке. По прошествии времени достать форму из духовки и снять фольгу. Посыпать куриную запеканку тёртым сыром. Запекать без фольги ещё 10 минут.

Мясная запеканка из куриного фарша с овощами и сыром готова.

Приятного аппетита!