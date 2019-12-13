Скачать
Пятница, 13.12.2019
Зеленский о переговорах с Путиным: Мне стало понятно много чего из этой первой встречи
Зеленский о переговорах с Путиным: Мне стало понятно много чего из этой первой встречи
Зеленский о повышении пенсий: Мы придумали очень интересную стратегию
Зеленский о повышении пенсий: Мы придумали очень интересную стратегию
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Вин Дизель представляет: "Форсаж" получит "детскую версию" (Видео)
Вин Дизель представляет: "Форсаж" получит "детскую версию" (Видео)

Рецепт дня: печеночные рулетики с начинкой из овощей и сыра

Рецепт дня: печеночные рулетики с начинкой из овощей и сыра
03:59 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Симпатичные рулетики по вкусу напоминают печёночный торт, а готовятся почти так же просто и быстро, как оладьи.

Блинчики из печени с морковно-луковой начинкой, сыром и сметанным соусом выглядят весьма оригинально и вполне способны украсить собой не только завтрак или перекус, но и стать скромной закуской для праздничного стола.

Ингредиенты:

Для блинчиков:

  • Печень куриная (или говяжья, индюшиная, свиная) - 200 г

  • Мука - 40 г

  • Яйцо - 1 шт.

  • Сметана - 1 ст. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Масло растительное (для жарки) - 2-4 ст. ложки

Для соуса:

  • Сметана - 1 ст. ложка

  • Чеснок - 1 зубчик

  • Укроп свежий - 2 веточки

Для начинки:

  • Сыр любой - 60 г

  • Лук репчатый - 1 шт. (40 г)

  • Морковь - 1/2 шт. (30 г)

  • Масло растительное (для жарки) - 2 ст. ложки

Если вы часто готовите печеночные оладьи и это блюдо достаточно популярно в вашем семейном меню, то предлагаем сделать привычный рецепт ещё интереснее и скрутить из печеночных блинчиков вкуснейшие рулетики с морковно-луковой начинкой.

Приготовление

1. Подготовим продукты.

Вместо куриной печени можно использовать любую другую (индюшиная, говяжья или свиная вполне подойдёт), а вместо моцареллы - любой сыр, твёрдый или мягкий, на выбор.

Рецепт дня: мясная закуска на праздничный стол
Рецепт дня: мясная закуска на праздничный столЧитать полностью

2. Готовим тесто.

Печень ополаскиваем в проточной воде и нарезаем небольшими кусочками. В чаше блендера соединяем нарезанную печень, яйцо, муку, соль и половину всей сметаны (1 ст. ложку).

3. Взбиваем на высокой скорости примерно 40 секунд. Печеночное тесто для блинчиков выкладываем в удобную миску и отставляем в сторону.

4. Готовим луково-морковную начинку.

Очищаем луковицу и морковь. Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной тёрке.

Рецепт дня: кружевные блинчики из кукурузной муки
Рецепт дня: кружевные блинчики из кукурузной мукиЧитать полностью

5. В сковороде разогреваем две столовые ложки растительного масла и выкладываем измельчённые овощи. На среднем огне обжариваем их до мягкости, постоянно помешивая. Затем оставляем остужаться.

Если в обжаренной начинке оказалось слишком много масла - его лучше слить или просто выложить овощи на тарелку, чтобы они не впитали масло и не стали слишком жирными.

6. Готовим сметанно-чесночный соус.

Моем веточки укропа и чистим чеснок. Укроп и чеснок мелко нарезаем.

7. В удобную ёмкость выкладываем измельчённые зелень и чеснок. Добавляем оставшуюся сметану (1 ст. ложка). Перемешиваем.

Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые суши
Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые сушиЧитать полностью

8. Сыр натираем на тёрке.

9. В сковороде разогреваем две столовые ложки растительного масла. Выкладываем тесто для печёночных блинчиков (это удобнее всего делать половником). Жарим блинчики на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны.

10. Готовые печёночные блинчики выкладываем на плоскую тарелку. Из указанного количества продуктов у меня получилось три блинчика примерно 18 см в диаметре.

11. Собираем печёночные рулетики с начинкой.

Рецепт дня: вкуснейшая запеканка с грибами и макаронами
Рецепт дня: вкуснейшая запеканка с грибами и макаронамиЧитать полностью

На блинчик выкладываем треть сметанно-чесночного соуса и равномерно распределяем по поверхности. Сверху кладём луково-морковную начинку. И посыпаем натёртым сыром.

12. Скатываем полученную заготовку в рулетик. Таким же образом из оставшихся ингредиентов формируем ещё два рулетика. Даём готовым печёночным рулетикам пропитаться примерно 15 минут.

13. Каждый большой рулетик нарезаем острым ножом на рулетики поменьше, раскладываем по порционным тарелкам и подаём к столу.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Приготовление, Рецепт дня, Вкусное блюдо, Печеночные рулетики с начинкой из овощей и сыра, Печеночные рулетики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 Зеленский ответил на слухи о "связях" с Аваковым
04 Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
05 Внутренний конфликт в Шахтере: высказался капитан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
И еще на полгода: ЕС продлил санкции против РФ
И еще на полгода: ЕС продлил санкции против РФ
Досрочные выборы в Британии: итоги
Досрочные выборы в Британии: итоги
Рецепт дня: печеночные рулетики с начинкой из овощей и сыра
Рецепт дня: печеночные рулетики с начинкой из овощей и сыра
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь