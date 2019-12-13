Рецепт дня: печеночные рулетики с начинкой из овощей и сыра

Симпатичные рулетики по вкусу напоминают печёночный торт, а готовятся почти так же просто и быстро, как оладьи.

Блинчики из печени с морковно-луковой начинкой, сыром и сметанным соусом выглядят весьма оригинально и вполне способны украсить собой не только завтрак или перекус, но и стать скромной закуской для праздничного стола.

Ингредиенты:

Для блинчиков:

Печень куриная (или говяжья, индюшиная, свиная) - 200 г

Мука - 40 г

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Масло растительное (для жарки) - 2-4 ст. ложки

Для соуса:

Сметана - 1 ст. ложка

Чеснок - 1 зубчик

Укроп свежий - 2 веточки

Для начинки:

Сыр любой - 60 г

Лук репчатый - 1 шт. (40 г)

Морковь - 1/2 шт. (30 г)

Масло растительное (для жарки) - 2 ст. ложки

Если вы часто готовите печеночные оладьи и это блюдо достаточно популярно в вашем семейном меню, то предлагаем сделать привычный рецепт ещё интереснее и скрутить из печеночных блинчиков вкуснейшие рулетики с морковно-луковой начинкой.

Приготовление

1. Подготовим продукты.

Вместо куриной печени можно использовать любую другую (индюшиная, говяжья или свиная вполне подойдёт), а вместо моцареллы - любой сыр, твёрдый или мягкий, на выбор.

2. Готовим тесто.

Печень ополаскиваем в проточной воде и нарезаем небольшими кусочками. В чаше блендера соединяем нарезанную печень, яйцо, муку, соль и половину всей сметаны (1 ст. ложку).

3. Взбиваем на высокой скорости примерно 40 секунд. Печеночное тесто для блинчиков выкладываем в удобную миску и отставляем в сторону.

4. Готовим луково-морковную начинку.

Очищаем луковицу и морковь. Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной тёрке.

5. В сковороде разогреваем две столовые ложки растительного масла и выкладываем измельчённые овощи. На среднем огне обжариваем их до мягкости, постоянно помешивая. Затем оставляем остужаться.

Если в обжаренной начинке оказалось слишком много масла - его лучше слить или просто выложить овощи на тарелку, чтобы они не впитали масло и не стали слишком жирными.

6. Готовим сметанно-чесночный соус.

Моем веточки укропа и чистим чеснок. Укроп и чеснок мелко нарезаем.

7. В удобную ёмкость выкладываем измельчённые зелень и чеснок. Добавляем оставшуюся сметану (1 ст. ложка). Перемешиваем.

8. Сыр натираем на тёрке.

9. В сковороде разогреваем две столовые ложки растительного масла. Выкладываем тесто для печёночных блинчиков (это удобнее всего делать половником). Жарим блинчики на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны.

10. Готовые печёночные блинчики выкладываем на плоскую тарелку. Из указанного количества продуктов у меня получилось три блинчика примерно 18 см в диаметре.

11. Собираем печёночные рулетики с начинкой.

На блинчик выкладываем треть сметанно-чесночного соуса и равномерно распределяем по поверхности. Сверху кладём луково-морковную начинку. И посыпаем натёртым сыром.

12. Скатываем полученную заготовку в рулетик. Таким же образом из оставшихся ингредиентов формируем ещё два рулетика. Даём готовым печёночным рулетикам пропитаться примерно 15 минут.

13. Каждый большой рулетик нарезаем острым ножом на рулетики поменьше, раскладываем по порционным тарелкам и подаём к столу.

Приятного аппетита!