Рецепт дня: крутая закуска на Новый Год

Эта легкая закуска точно украсит ваш праздничный стол!

Сегодня рецепт бомба! Волованы из домашнего теста с любимой начинкой внутри! Легко готовить, приятно подать на праздничный стол и всегда восторженные отзывы! Закуска на зубок, специально для встречи гостей!

Ингредиенты:

тесто:

мука 210 гр

сливочное масло 100 гр

дрожжи прессованные 10 гр

соль 1\2 ч.лож

сметана (комнатной температуры) 100 мл

начинка:

сыр по желанию 100 гр

куриная грудка (жареная) 80-100 гр

яйца отварные 2 шт

зеленый лук

соль, черный перец по вкусу

майонез

Приготовление:

Первым делом заводим тесто, в сметану раскрошили дрожжи и оставили на несколько минут, пусть разойдутся. За это время перетрем подмороженное масло в муку, про щепотку соли тоже не забудьте, делаем крошку.

Такое тесто вымешиваем недолго (соединяем крошку со сметаной), пару минут и даем полежать минут 10.

Пока займемся начинкой. Грудку обжариваем в небольшом количестве масла (можете добавить свои любимые специи).

Тесто раскатываем в пласт (толщина 3-4 мм) и используя две вырубки (4,5 и 3 см) вырезаем из теста запчасти для волованов. Основание и бортик.

Соединяем две части на подготовленном листе и отправляем в разогретую духовку. Выпекаем до готовности (легкой золотистости) при температуре 190 градусах. Перед выпечкой смажьте основу яйцом.

Волованы остывают, грудку (остывшую), яйца нарезаем кубиком (можете добавить сыр порезанный так же). Соединяем все вместе, добавляем зеленый лук и ложку майонеза. Хорошо перемешиваем и пробуем на соль.

Каждую основу наполняем салатом, с горкой. Сверху украшаем (добавляем) кусочек маринованного корнишона. Закуска на зубок или на два укуса, готова!

Все вкусные подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.

Приятного аппетита!!!