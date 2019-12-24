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Рецепт дня: грибной оригинальный салат "Солнечная поляна"

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Рецепт дня: грибной оригинальный салат "Солнечная поляна"
03:51 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Этот рецепт у вас обязательно попросят гости!

Готовим салат с не обычным вкусовым сочетанием. Ингредиенты так хорошо подобраны, что блюдо получается очень аппетитным, сытным и вкусным. А подавать такой салат лучше порционно и выкладывать слоями. 

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки или мясо - 1 упаковка

  • Шампиньоны - 300 гр.

  • Яйца - 4 шт.

  • Сыр - 120 гр.

  • Репчатый лук - 1 шт.

  • Майонез

  • Соль и черный перец по вкусу

  • Зелень для украшения

  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты.

Заранее отварить яйца до готовности. Натереть их на крупной терке или порубить ножом. Кому как больше нравиться.

Крабовые палочки или крабовое мясо нарезать ножом на мелкие кусочки.

Грибы не промывая очистить от грязи. Вода впитывает лишнюю влагу, поэтому я грибы не мою, а сразу очищаю от ненужностей. Нарезать шампиньоны на пластины, а затем пополам. Мелко крошить не нужно. При обжарки они еще уменьшатся в размере.

Репчатый лук очистить и нарезать на мелкие кубики.

Сыр берите любой, главной не совсем мягкий. У меня российский. Натереть его на мелкой терке.

В сковородку налить пару столовых ложек растительного масла, разогреть и закинуть репчатый лук. Обжарить до прозрачности. Затем добавить шампиньоны. Присолить и поперчить по вкусу. Чтобы грибы отдали быстрее свою влагу, накрыть овощи крышкой. Как только начнет выходить влага с грибов открыть крышку и продолжать обжаривать еще 3-5 минут, перемешивая.

Пережарка готова. Теперь соберем салат.

Первым слоем будут нарезанные крабовые палочки. Затем слегка обмазать майонезом. Кто не любит майонез покупной можно приготовить его в домашних условиях. Я кладу без фанатизма, поэтому воспользуюсь покупным.

Второй слой вареные яйца. Слегка утрамбовать и разровнять ложкой. Буквально капельку майонеза для сочности сюда не повредит. Аккуратно разровнять .

Третий слой - жареные грибы с луком.

И последний штрих - натертый сыр. Убрать для пропитки в холодильник на 1 час. По желанию салат можно украсить свежей зеленью.

Сочный, аппетитный и сытный салат из простых ингредиентов готов. Блюдо готовиться, как видите, очень быстро, а на вид смотреться красиво. Поэтому его с легкостью можно приготовить как на обычный обед или ужин, так и на праздничный стол. Надеюсь, рецепт был полезен.

Приятного аппетита!!!

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