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Как правильно приготовить традиционную кутью на Рождество 2020: вкусный рецепт

Как правильно приготовить традиционную кутью на Рождество 2020: вкусный рецепт
14:25 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

В канун Рождества украинцы отмечают Сочельник.

Главное блюдо, которое должно украшать каждый праздничный стол в Рождественский сочельник – это, конечно же, кутья. Она символизирует достаток и благополучие.

Основной ингредиент кутьи – пшеница. Для приготовления лучше выбрать шлифованное зерно. Его проще варить, и оно лучше запаривается. И какая же кутья без мака, орехов и меда. Некоторые еще добавляет изюм.

Как приготовить традиционную кутью: рецепт

Пшеницу необходимо предварительно замочить на ночь или хотя бы на несколько часов. Затем зерно надо залить горячей водой и поставить вариться на один час. Когда каша приготовится, ее не нужно промывать. Надо оставить ее в той же воде, в которой она варилась.

Далее засыпаем мак в небольшую кастрюльку, заливаем кипятком, чтобы вода полностью покрыла зернышки. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим примерно 20 минут. Затем растираем его блендером. Можно, конечно, и тереть в макитре, как делали когда-то наши бабушки. Но для этого надо иметь незаурядные умения и силу.

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Когда мак растертый, можно соединять все ингредиенты. К пшенице добавляем орехи, изюм, мак и мед. Все тщательно перемешиваем. Желательно дать кутье настояться. Хотя бы 5-6 часов. И можно подавать на стол.

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Рецепты, Кутья, Рождественский сочельник, Рождественская кутья, Рождество 2020.
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