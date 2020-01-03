Как правильно приготовить традиционную кутью на Рождество 2020: вкусный рецепт

В канун Рождества украинцы отмечают Сочельник.

Главное блюдо, которое должно украшать каждый праздничный стол в Рождественский сочельник – это, конечно же, кутья. Она символизирует достаток и благополучие.

Основной ингредиент кутьи – пшеница. Для приготовления лучше выбрать шлифованное зерно. Его проще варить, и оно лучше запаривается. И какая же кутья без мака, орехов и меда. Некоторые еще добавляет изюм.

Как приготовить традиционную кутью: рецепт

Пшеницу необходимо предварительно замочить на ночь или хотя бы на несколько часов. Затем зерно надо залить горячей водой и поставить вариться на один час. Когда каша приготовится, ее не нужно промывать. Надо оставить ее в той же воде, в которой она варилась.

Далее засыпаем мак в небольшую кастрюльку, заливаем кипятком, чтобы вода полностью покрыла зернышки. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим примерно 20 минут. Затем растираем его блендером. Можно, конечно, и тереть в макитре, как делали когда-то наши бабушки. Но для этого надо иметь незаурядные умения и силу.

Когда мак растертый, можно соединять все ингредиенты. К пшенице добавляем орехи, изюм, мак и мед. Все тщательно перемешиваем. Желательно дать кутье настояться. Хотя бы 5-6 часов. И можно подавать на стол.