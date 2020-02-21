Рецепт дня: Запечённые свиные рёбрышки в медово-соевом соусе (в рукаве)

Свиные рёбрышки по этому рецепту маринуются в медово-соевом соусе с луком и пряностями, а запекаются в "рукаве", что позволяет пикантному маринаду полностью пропитать мясо.
Ингредиенты:
Рёбра свиные (с большим количеством мяса) - 700 г
Лук репчатый - 250 г
Соевый соус - 50 мл
Мёд жидкий - 40 г
Масло оливковое - 30 мл
Перец чёрный молотый - по вкусу
Семена зиры - 1 ч. ложка
Паприка молотая - 1 ч. ложка (с горкой)
Куркума молотая - 1/3 ч. ложки
Кориандр молотый - 1/2 ч. ложки
Приготовление
Подготавливаем необходимые продукты. В процессе готовки понадобится пищевая плёнка и рукав для запекания.
1. Свиные рёбрышки промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Затем нарезаем рёбрышки порционными кусочками.
2. Готовим маринад. Для этого в подходящей ёмкости соединяем оливковое масло, соевый соус, мёд, зиру, паприку, куркуму, кориандр и чёрный перец. Все хорошенько перемешиваем.
3. Лук очищаем и нарезаем перьями.
4. В миску выкладываем рёбрышки и лук, заливаем подготовленным маринадом. Тщательно перемешиваем, накрываем миску пищевой плёнкой или крышкой и оставляем при комнатной температуре на 2 часа.
5. Духовку разогреваем до 190 градусов.
Рёбрышки вместе с луком и маринадом выкладываем в рукав для запекания. Свободные края рукава крепко обвязываем лентой из набора или суровой нитью. Выкладываем рукав с рёбрышками на противень и отправляем в духовку на 50-60 минут.
Свиные рёбрышки, запечённые в медово-соевом соусе (в рукаве), готовы. Перекладываем свиные рёбрышки на тарелку вместе с луком и подаём к столу.
Приятного аппетита!