Рецепт дня: Запечённые свиные рёбрышки в медово-соевом соусе (в рукаве)

Рёбрышки получаются сочными, мягкими, с замечательным ароматом пряностей – это очень вкусно!

Свиные рёбрышки по этому рецепту маринуются в медово-соевом соусе с луком и пряностями, а запекаются в "рукаве", что позволяет пикантному маринаду полностью пропитать мясо.

Ингредиенты:

Рёбра свиные (с большим количеством мяса) - 700 г

Лук репчатый - 250 г

Соевый соус - 50 мл

Мёд жидкий - 40 г

Масло оливковое - 30 мл

Перец чёрный молотый - по вкусу

Семена зиры - 1 ч. ложка

Паприка молотая - 1 ч. ложка (с горкой)

Куркума молотая - 1/3 ч. ложки

Кориандр молотый - 1/2 ч. ложки

Приготовление

Подготавливаем необходимые продукты. В процессе готовки понадобится пищевая плёнка и рукав для запекания.

1. Свиные рёбрышки промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Затем нарезаем рёбрышки порционными кусочками.

2. Готовим маринад. Для этого в подходящей ёмкости соединяем оливковое масло, соевый соус, мёд, зиру, паприку, куркуму, кориандр и чёрный перец. Все хорошенько перемешиваем.

3. Лук очищаем и нарезаем перьями.

4. В миску выкладываем рёбрышки и лук, заливаем подготовленным маринадом. Тщательно перемешиваем, накрываем миску пищевой плёнкой или крышкой и оставляем при комнатной температуре на 2 часа.

5. Духовку разогреваем до 190 градусов.

Рёбрышки вместе с луком и маринадом выкладываем в рукав для запекания. Свободные края рукава крепко обвязываем лентой из набора или суровой нитью. Выкладываем рукав с рёбрышками на противень и отправляем в духовку на 50-60 минут.

Свиные рёбрышки, запечённые в медово-соевом соусе (в рукаве), готовы. Перекладываем свиные рёбрышки на тарелку вместе с луком и подаём к столу.

Приятного аппетита!