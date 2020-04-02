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3 рецепта для идеальной фигуры

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3 рецепта для идеальной фигуры
13:55 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: unsplash

Правильное питание для спортсменов - это ключ к идеальным формам, новым достижениям и грандиозным успехам. У них есть, чему поучиться.

Представляем вашему вниманию три рецепта, которые не повредят вашей фигуре и разнообразят повседневный рацион питания.

Куриные грудки в медово-горчичном маринаде

Достаточно простое, но очень вкусное, а самое главное полезное блюдо, которое захочется попробовать снова и снова. Сочная куриная грудка в пикантном горчично-сладком маринаде - что может быть аппетитнее?

Ингредиенты:

  • Куриная грудка - 3-4 шт.
  • Мед - 2 ст.л.
  • Горчица - 2 ст.л.
  • Сок лимона - 2 ч.л.
  • Оливковое масло - 2 ч.л.
  • Специи - соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  • Берем грудку, разрезаем на небольшие кусочки в виде отбивных. Далее отбиваем каждый кусочек курицы кухонным молоточком.
  • После готовим соус - для этого смешиваем мед, горчицу, сок лимона и оливковое масло. Куриную грудку необходимо посолить, поперчить, а после перемазать горчично-медовым соусом.
  • Далее разогреваем заранее духовку и выкладываем курицу на противень, а после сверху поливаем оставшимся соуcом.
  • Выпекаем в духовке около 25-30 минут при температуре 180 0C.

Омлет "Ассорти"

Это отличный завтрак для настоящего чемпиона, который насытит организм полезными витаминами, а также придаст максимум сил и энергии.

Ингредиенты:

  • Яйца - 4 шт.
  • Молоко - 50 мл
  • Филе индейки - 100 г
  • Зеленый лук - 1 пучок
  • Сладкий перец - 1 шт.
  • Оливковое масло, соль, черный перец

Способ приготовления:

  • Филе индейки необходимо помыть, порезать на маленькие кусочки и протушить на медленном огне. Далее отделить белки от желтков.
  • В отдельной миске взбить белки с молоком, добавить соль и перчик по вкусу.
  • Сладкий перец очистить от сердцевины и порезать соломкой. Зеленый лук мелко порубить.
  • Выкладываем индейку и сладкий перец на противень, заливаем сверху омлетом и присыпаем зеленью.
  • Накрываем крышкой и ждем полного приготовления.

Тыквенная молочная каша

Это не только очень вкусная, но и безумно полезная каша, с огромным содержанием витаминов и микроэлементов, которые просто необходимы человеческому организму для полноценного существования.

Ингредиенты:

  • Тыква - 1 шт (небольшая)
  • Пшенная крупа - 300 г
  • Молоко - 2 стакана
  • Сахар и соль - по вкусу
  • Ванилин и корица - по желанию

Способ приготовления:

1. Тыкву очищаем от внутренности и кожуры, нарезаем небольшими кубиками.

2. Берем кастрюлю, наливаем в нее 1 стакан молока и выкладываем туда же тыкву - варим, пока не будет готова, приблизительно около 20 минут.

3. Далее выливаем в кастрюлю второй стакан воды и добавляем крупу, предварительно промытую под проточной водой.

Правда и мифы о нашем здоровье

4. Добавляем соль, сахар и по желанию ваниль с корицей.

5. Варим до полной готовности.

6. Также в кашу можно добавлять сухофрукты и орехи.

Берегите себя и свое здоровье, питайтесь правильной и полезной едой!

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Пища, Рецепты.
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