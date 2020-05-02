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Рецепт дня: Карамельный кекс с финиками

Рецепт дня: Карамельный кекс с финиками
05:14 Сегодня Телеграф

Кекс с финиками, тесто для которого замешивается на основе сахарной карамели, - идеальный десерт.

В меру влажный мякиш кекса, сладкие сухофрукты, хрустящая корочка и непревзойдённый аромат однозначно стоят того, чтобы приготовить такую выпечку гостям или домашним.

Ингредиенты:

  • Финики сушёные - 180 г

  • Мука - 160 г (1 стакан объёмом 250 мл)

  • Вода - 120 мл

  • Сахар - 100 г

  • Масло сливочное - 60 г

  • Яйца - 2 шт.

  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка

  • Соль - 1/5 ч. ложки

  • Ванилин - щепотка

  • Сахарная пудра - для украшения

  • Мята свежая (для украшения, по желанию) - 1 веточка

Приготовление

Подготовьте все продукты.

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1. Подготовьте финики: разрежьте их пополам, освободите от косточек и нарежьте небольшими кубиками.

2. В кастрюльку с толстым дном всыпьте сахар и поставьте на огонь. Нагревайте сахар, пока он не растопится и не карамелизируется, примерно 3 минуты на среднем огне. Карамель приобретёт характерный аромат и янтарный цвет. Главное, не передержать, иначе готовая карамель будет горчить.

3. Добавьте в кастрюлю с карамелью горячую воду тонкой струйкой, перемешайте до однородности и снимите с огня. Перелейте карамель в миску с широкими краями, в горячую карамельную жидкость выложите сливочное масло.

Подготовленные финики также переложите в миску с карамелью и маслом. Духовку разогрейте до 180 градусов.

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4. Яйца разбейте, отделите желтки от белков. Яичные белки поместите в чашу для взбивания и пока отставьте. Желтки добавьте в миску с карамельно-масляной смесью и финиками. Перемешайте.

5. Понемногу добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и ванилином, замешивая венчиком тесто. Тесто получится довольно густым - с венчика будет не стекать, а падать комом.

6. Яичные белки подсолите и взбейте миксером или венчиком в крепкую пену. Добавьте белковую пену в тесто. Зачерпывающими движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность, аккуратно вмешайте в тесто яичные белки.

Тесто стало более жидким, воздушным и увеличилось в объёме.

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7. Форму для выпечки кекса смажьте сливочным или растительным маслом или застелите пергаментной бумагой. Выпекайте кекс с финиками 35-40 минут. Готовность проверьте, проткнув его сухой деревянной шпажкой или обычной спичкой - если кекс готов, палочка останется сухой.

8. Переложите кекс на тарелку, освободив его от пергамента. Остывший кекс можно украсить сахарной пудрой и свежей мятой.

Разрезайте кекс с финиками и карамелью остывшим. Такая ароматная красивая выпечка будет вкусной с любым напитком: кофе, чаем или молоком.

Очень вкусный кекс, рекомендуем попробовать! Приятного аппетита!

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