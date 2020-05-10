Рецепт дня: Рассольник с курицей, овощами, консервированной фасолью и кукурузой

Рассольник с курицей и овощами прекрасно подойдет для семейного обеда.

Приготовьте вкусный рассольник с овощами на обед или ужин. Варить его рекомендуем с куриными крылышками - они варятся быстрее всего. Хорошо получается и с индейкой, и с говядиной.

Ингредиенты:

Куриные крылышки (бройлерные) - 600 г

Крупа перловая - 100 г

Картофель - 3 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Перец сладкий - 1 шт.

Помидор - 1 шт.

Огурцы маринованные - 3 шт. (150 г)

Фасоль консервированная - 1 банка (300 г), или фасоль отварная - 300 г

Кукуруза консервированная - 1 банка (200 г)

Томатная паста - 1 ст. ложка

Масло растительное - 3 ст. ложки

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Лавровый лист - 2-3 шт.

Зелень петрушки - 0,5 пучка

Приготовление

1. Подготовить продукты. Открыть баночки консервированной фасоли и кукурузы. Фасоль заранее можно сварить и самим по желанию.

2. Перловку сварить отдельно. Хорошо промыть крупу в холодной воде, замочить на 2-3 часа в холодной воде. Затем варить на небольшом огне под крышкой до готовности, 40-50 минут.

3. Куриные крылышки промыть, залить холодной водой (3 л). Довести воду до кипения. Варить куриное мясо на минимальном огне под крышкой 20 минут.

4. Морковь, лук и сладкий перец очистить и нарезать соломкой или кубиками. Помидор нарезать кубиками. Огурцы тоже нарезать кубиками. Очистить и вымыть картофель, нарезать кусочками среднего размера.

5. Куриное мясо почти готово. В кастрюлю добавить картофель. Варить на небольшом огне под крышкой 15 минут.

6. Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук и морковь. Жарить овощи на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты. Затем добавить перец и помидор. Всё вместе жарить, помешивая, 1-2 минуты. Добавить томатную пасту. Перемешать, добавить подготовленные огурцы.

Перемешать, добавить 50 мл горячего бульона из кастрюли. Перемешать. Тушить всё вместе на минимальном огне 5-7 минут.

7. Добавить в суп консервированную кукурузу с жидкостью. Затем добавить фасоль вместе с жидкостью. Туда же - готовую перловку.

Теперь добавить зажарку. Всё хорошо перемешать. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить лавровый лист.

8. Вымыть, измельчить петрушку. Добавить в суп петрушку.

Варить суп на небольшом огне под крышкой 10-15 минут. Снять с огня. Дать настояться 10-15 минут.

Рассольник с курицей, овощами, консервированной фасолью и кукурузой готов! Подавать со сметаной.

Приятного аппетита!