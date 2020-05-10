Рецепт дня: Рассольник с курицей, овощами, консервированной фасолью и кукурузой

Приготовьте вкусный рассольник с овощами на обед или ужин. Варить его рекомендуем с куриными крылышками - они варятся быстрее всего. Хорошо получается и с индейкой, и с говядиной.
Ингредиенты:
Куриные крылышки (бройлерные) - 600 г
Крупа перловая - 100 г
Картофель - 3 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Перец сладкий - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Огурцы маринованные - 3 шт. (150 г)
Фасоль консервированная - 1 банка (300 г), или фасоль отварная - 300 г
Кукуруза консервированная - 1 банка (200 г)
Томатная паста - 1 ст. ложка
Масло растительное - 3 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Лавровый лист - 2-3 шт.
Зелень петрушки - 0,5 пучка
Приготовление
1. Подготовить продукты. Открыть баночки консервированной фасоли и кукурузы. Фасоль заранее можно сварить и самим по желанию.
2. Перловку сварить отдельно. Хорошо промыть крупу в холодной воде, замочить на 2-3 часа в холодной воде. Затем варить на небольшом огне под крышкой до готовности, 40-50 минут.
3. Куриные крылышки промыть, залить холодной водой (3 л). Довести воду до кипения. Варить куриное мясо на минимальном огне под крышкой 20 минут.
4. Морковь, лук и сладкий перец очистить и нарезать соломкой или кубиками. Помидор нарезать кубиками. Огурцы тоже нарезать кубиками. Очистить и вымыть картофель, нарезать кусочками среднего размера.
5. Куриное мясо почти готово. В кастрюлю добавить картофель. Варить на небольшом огне под крышкой 15 минут.
6. Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук и морковь. Жарить овощи на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты. Затем добавить перец и помидор. Всё вместе жарить, помешивая, 1-2 минуты. Добавить томатную пасту. Перемешать, добавить подготовленные огурцы.
Перемешать, добавить 50 мл горячего бульона из кастрюли. Перемешать. Тушить всё вместе на минимальном огне 5-7 минут.
7. Добавить в суп консервированную кукурузу с жидкостью. Затем добавить фасоль вместе с жидкостью. Туда же - готовую перловку.
Теперь добавить зажарку. Всё хорошо перемешать. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить лавровый лист.
8. Вымыть, измельчить петрушку. Добавить в суп петрушку.
Варить суп на небольшом огне под крышкой 10-15 минут. Снять с огня. Дать настояться 10-15 минут.
Рассольник с курицей, овощами, консервированной фасолью и кукурузой готов! Подавать со сметаной.
Приятного аппетита!