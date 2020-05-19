Рецепт дня: Ячневые котлеты

Готовятся эти бюджетные котлеты легко и получаются очень нежными, румяными, с лёгкой хрустящей корочкой - сразу и не скажешь, что в основе всего лишь обычная ячневая каша на воде! К тому же, это отличный базовый рецепт экономных котлет из каши, с которым можно экспериментировать, добавляя в "котлетный фарш", например, грибы, сыр, всевозможные специи и каждый раз создавая новый вкус!
Ингредиенты
Крупа ячневая - 150 г
Мука пшеничная - 3 ст. ложки с горкой (90 г)
Яйцо - 1 шт.
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Сухари панировочные - 5 ст. ложек
Масло растительное (для жарки) - 2-3 ст. ложки
Для подачи (по желанию):
Приготовление
1 Если решили использовать ячневую кашу, сваренную заранее, в неё можно добавить 1-2 ст. ложки кипячёной воды, тщательно перемешать и слегка подогреть в сковороде на среднем огне, постоянно помешивая, примерно 2-3 минуты (или в микроволновке при мощности 800 Вт).
2 Ячневую крупу промыть несколько раз, переложить в кастрюлю, залить около 500 мл воды (пропорция ячневой крупы и воды - примерно 1:3), довести до кипения. Затем убавить огонь до небольшого и варить ячневую кашу, периодически помешивая, примерно 20 минут, до мягкости и впитывания жидкости.
3 Готовую кашу переложить в глубокую миску и слегка остудить. Полностью остужать не нужно - тёплая ячневая каша более клейкая, лучше держит форму и из неё удобнее лепить котлетки.
4 Вбить яйцо.
5 Добавить соль и молотый чёрный перец.
6 Тщательно перемешать.
7 Частями, каждый раз тщательно перемешивая, добавить муку.
8 Масса должна получиться густой и клейкой.
9 Влажными руками взять часть массы (примерно 1/6), скатать её в шарик и слегка сплюснуть, формируя котлетку. Таким же образом слепить остальные котлеты. У меня получилось 6 штук.
10 Панировочные сухари насыпать в подходящую миску. Обвалять котлетки в панировочных сухарях со всех сторон.
11 В сковороде разогреть растительное масло. Выложить котлетки на сковороду и жарить на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.
12 Сытные котлетки из ячневой каши готовы. Они идеально сочетаются со свежими овощами, зеленью, сметаной, кетчупом или любым другим соусом.
Приятного аппетита!