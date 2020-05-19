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Рецепт дня: Ячневые котлеты

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Рецепт дня: Ячневые котлеты
03:57 Сегодня Телеграф

Сытное, простое блюдо практически "из ничего" - котлетки из ячневой каши.

Готовятся эти бюджетные котлеты легко и получаются очень нежными, румяными, с лёгкой хрустящей корочкой - сразу и не скажешь, что в основе всего лишь обычная ячневая каша на воде! К тому же, это отличный базовый рецепт экономных котлет из каши, с которым можно экспериментировать, добавляя в "котлетный фарш", например, грибы, сыр, всевозможные специи и каждый раз создавая новый вкус!

Ингредиенты

  • Крупа ячневая - 150 г

  • Мука пшеничная - 3 ст. ложки с горкой (90 г)

  • Яйцо - 1 шт.

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Сухари панировочные - 5 ст. ложек

  • Масло растительное (для жарки) - 2-3 ст. ложки

Для подачи (по желанию):

  • Сметана - 2-3 ст. ложки

Приготовление

1 Если решили использовать ячневую кашу, сваренную заранее, в неё можно добавить 1-2 ст. ложки кипячёной воды, тщательно перемешать и слегка подогреть в сковороде на среднем огне, постоянно помешивая, примерно 2-3 минуты (или в микроволновке при мощности 800 Вт).

2 Ячневую крупу промыть несколько раз, переложить в кастрюлю, залить около 500 мл воды (пропорция ячневой крупы и воды - примерно 1:3), довести до кипения. Затем убавить огонь до небольшого и варить ячневую кашу, периодически помешивая, примерно 20 минут, до мягкости и впитывания жидкости.

3 Готовую кашу переложить в глубокую миску и слегка остудить. Полностью остужать не нужно - тёплая ячневая каша более клейкая, лучше держит форму и из неё удобнее лепить котлетки.

4 Вбить яйцо.

5 Добавить соль и молотый чёрный перец.

6 Тщательно перемешать.

7 Частями, каждый раз тщательно перемешивая, добавить муку.

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8 Масса должна получиться густой и клейкой.

9 Влажными руками взять часть массы (примерно 1/6), скатать её в шарик и слегка сплюснуть, формируя котлетку. Таким же образом слепить остальные котлеты. У меня получилось 6 штук.

10 Панировочные сухари насыпать в подходящую миску. Обвалять котлетки в панировочных сухарях со всех сторон.

11 В сковороде разогреть растительное масло. Выложить котлетки на сковороду и жарить на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.

12 Сытные котлетки из ячневой каши готовы. Они идеально сочетаются со свежими овощами, зеленью, сметаной, кетчупом или любым другим соусом.

Приятного аппетита!

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