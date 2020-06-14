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Рецепт дня: Жареный картофель со сметаной
Рецепт дня: Жареный картофель со сметаной

Рецепт дня: Жареный картофель со сметаной

Рецепт дня: Жареный картофель со сметаной
Обновлено 05:07 Сегодня Телеграф
Традиционный жареный картофель получит новый, очень интересный вкус, если приготовить его со сметаной.

Готовится блюдо просто: обжариваем картошку, репчатый лук и чеснок, а в конце приготовления добавляем сметану. Томим пару минут, и блюдо готово. При таком способе приготовления хорош как молодой, так и старый картофель.

Ингредиенты:

  • Картофель - 500 г (4 шт.)

  • Лук репчатый - 80 г (1 шт.)

  • Чеснок - 4-5 зубчиков

  • Сметана жирностью 20% - 120 г

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый - по вкусу

  • Масло растительное (для жарки) - 40 мл

  • Укроп свежий (для подачи) - 10 г (3-4 веточки)

Приготовление

1. Подготавливаем необходимые продукты.

Картофель очищаем, вымываем и нарезаем тонкими полукружьями или брусочками. Картофель промакиваем салфеткой от излишков воды.

2. В хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем картофель.

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3. Картофель обжариваем 10-15 минут на среднем огне, периодически помешивая (обязательно!), до подрумянивания.

4. Лук и чеснок очищаем. Лук нарезаем тонкими перьями, а чеснок - тонкими пластинками. Лук с чесноком добавляем к картофелю.

Перемешиваем и обжариваем всё вместе на среднем огне ещё 3 минуты.

5. Затем уменьшаем огонь до минимального, накрываем сковороду крышкой и продолжаем готовить картофель в течение 5-6 минут, периодически помешивая, до мягкости.

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6. Снимаем крышку, картофель солим и перчим. Добавляем сметану. Перемешиваем содержимое сковороды и на маленьком огне томим ещё 2-3 минуты.

7. Готовый жареный картофель со сметаной перекладываем на тарелку, посыпаем измельчённым укропом и подаём к столу.

А какой аромат у жареной картошки со сметаной! Вы точно будете довольны и не останетесь голодными!

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Картофель, Блюдо, Сметана, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
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