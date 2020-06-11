Рецепт дня: Куриные сердечки с грибами и луком, жаренные в соевом соус

Это вкусное блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром и станет отличным ужином для всей семьи.

Куриные сердечки, жаренные с шампиньонами и луком, в соевом соусе, - очень удачное сочетание. Кроме того, продукты доступные по цене и быстро готовятся.

Ингредиенты:

Куриные сердечки - 700 г

Шампиньоны - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2-3 зубчика

Соевый соус - 3 ст. ложки

Перец чёрный молотый - щепотка (по вкусу)

Соль - щепотка (по вкусу)

Масло растительное - 2 ст. ложки

Лук зелёный - 20 г

Петрушка свежая (для подачи) - по вкусу

Приготовление

1. Подготавливаем необходимые продукты для приготовления куриных сердечек с грибами, в соевом соусе.

2. Куриные сердечки очищаем от плёнок, сосудов и сгустков крови. Тщательно промываем сердечки под проточной холодной водой, а затем откидываем на дуршлаг.

3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем куриные сердечки. Затем накрываем сковороду крышкой и готовим сердечки, периодически помешивая, в течение 20 минут, до готовности. Потом перекладываем на тарелку.

4. Очищаем репчатый лук и чеснок. Лук нарезаем четверть кольцами, а чеснок мелко рубим ножом.

5. В разогретую сковороду, в которой готовились субпродукты, выкладываем лук и чеснок (по необходимости добавляем масло). Обжариваем содержимое сковороды, помешивая, 2-3 минуты.

6. Шампиньоны разрезаем на 4-6 частей (в зависимости от размера). Выкладываем нарезанные грибы в сковороду к луку и чесноку и жарим всё вместе в течение 4-5 минут.

7. Зелёный лук промываем проточной водой, обсушиваем и мелко нарезаем. Немного лука можно оставить для подачи. Отправляем нарезанный лук в сковороду.

И туда же - обжаренные сердечки и соевый соус.

8. Можно добавить щепотку соли (не забываем, что соевый соус уже солёный) и молотый перец. Помешивая, готовим куриные сердечки с шампиньонами в соевом соусе в течение 5 минут.

Куриные сердечки с грибами в соевом соусе готовы! По желанию посыпаем измельченной зеленью. В качестве гарнира можно подать картофельное пюре.

Приятного аппетита!