Рецепт дня: Скумбрия в лаваше, с сыром и помидором

Скумбрия, запечённая в лаваше получается невероятно нежной, сочной и просто очень вкусной. Хороша такая закуска для летнего пикника, так как в ней есть питательная рыба, мягкий томат, солоноватый сыр и пикантный сметанно-горчичный соус.
Ингредиенты
Скумбрия (свежая или свежемороженая) - 1 шт.
Лаваш тонкий - 1-2 шт.
Помидор - 1 шт.
Сыр мягкий (моцарелла) - 50 г
Сметана - 1-2 ст. ложки
Горчица (французская) - 1 ч. ложка
Укроп свежий - 2-3 веточки
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление
1 Рыбу очистить от внутренностей, удалить хребет и рёберные кости. Также при помощи пинцета удалить все остальные мелкие косточки. Приправить рыбу солью и перцем по вкусу.
2 Подготовить начинку для рыбы. Для этого сыр нарезать ломтиками, а помидоры – кружочками. Укроп мелко порубить.
3 На одну половину тушки рыбы (вдоль) выложить сперва кружочки помидора.
4 Поверх выложить ломтики сыра.
5 На другую половину тушки рыбы выложить нарезанный укроп.
6 Соединить обе половинки рыбы вместе так, чтобы начинка оказалась внутри.
7 Подготовить соус. Для этого сметану соединить с горчицей и перемешать. При желании можно добавить соль и молотый перец по вкусу.
8 Лаваш выложить на рабочую поверхность и смазать слоем соуса из сметаны с горчицей.
9 Выложить вдоль одного края лаваша фаршированную скумбрию.
10 Свернуть лаваш с рыбой в плотный рулет, завернув края по бокам.
11 Завернуть лаваш в лист фольги для запекания и отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку примерно на 30 минут.
Если хотите, чтобы лаваш был сверху хрустящим и румяным, то за 5 минут до готовности аккуратно разверните фольгу и дайте лавашу слегка подрумяниться.
Скумбрия в лаваше, с сыром и помидором, готова.
Приятного аппетита!