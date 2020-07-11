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Рецепт дня: Скумбрия в лаваше, с сыром и помидором

Рецепт дня: Скумбрия в лаваше, с сыром и помидором
Обновлено 04:54 Сегодня Телеграф
Скумбрию в лаваше можно взять с собой в качестве перекуса, ведь её можно есть прямо на ходу.

Скумбрия, запечённая в лаваше получается невероятно нежной, сочной и просто очень вкусной. Хороша такая закуска для летнего пикника, так как в ней есть питательная рыба, мягкий томат, солоноватый сыр и пикантный сметанно-горчичный соус.

Ингредиенты

  • Скумбрия (свежая или свежемороженая) - 1 шт.

  • Лаваш тонкий - 1-2 шт.

  • Помидор - 1 шт.

  • Сыр мягкий (моцарелла) - 50 г

  • Сметана - 1-2 ст. ложки

  • Горчица (французская) - 1 ч. ложка

  • Укроп свежий - 2-3 веточки

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Рыбу очистить от внутренностей, удалить хребет и рёберные кости. Также при помощи пинцета удалить все остальные мелкие косточки. Приправить рыбу солью и перцем по вкусу.

2 Подготовить начинку для рыбы. Для этого сыр нарезать ломтиками, а помидоры – кружочками. Укроп мелко порубить.

3 На одну половину тушки рыбы (вдоль) выложить сперва кружочки помидора.

4 Поверх выложить ломтики сыра.

5 На другую половину тушки рыбы выложить нарезанный укроп.

6 Соединить обе половинки рыбы вместе так, чтобы начинка оказалась внутри.

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7 Подготовить соус. Для этого сметану соединить с горчицей и перемешать. При желании можно добавить соль и молотый перец по вкусу.

8 Лаваш выложить на рабочую поверхность и смазать слоем соуса из сметаны с горчицей.

9 Выложить вдоль одного края лаваша фаршированную скумбрию.

10 Свернуть лаваш с рыбой в плотный рулет, завернув края по бокам.

11 Завернуть лаваш в лист фольги для запекания и отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку примерно на 30 минут.

Если хотите, чтобы лаваш был сверху хрустящим и румяным, то за 5 минут до готовности аккуратно разверните фольгу и дайте лавашу слегка подрумяниться.

Скумбрия в лаваше, с сыром и помидором, готова.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты.

Автор:

Телеграф
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