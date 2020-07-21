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Рецепт дня: Тарт с черникой в сметанной заливке

Рецепт дня: Тарт с черникой в сметанной заливке
Обновлено 04:10 Сегодня Телеграф
Пирог получается в меру сладким, с насыщенным ягодным вкусом.

Тарт с черникой в сметанной заливке - вкусная летняя выпечка, в которой сочетается хрустящее рассыпчатое тесто, нежный сметанный крем и много сочной черники.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Масло сливочное (холодное) - 120 г

  • Сахарная пудра - 50 г

  • Мука пшеничная - 240 г (1,5 стакана ёмкостью 250 мл)

  • Мука миндальная - 30 г (1 ст. ложка)

  • Яйцо - 1 шт.

  • Вода (ледяная) - 1-2 ч. ложки (при необходимости)

Для начинки:

  • Черника - 150 г

  • Сметана жирностью 20% - 200 г

  • Яйца - 2 шт.

  • Крахмал кукурузный - 30 г

  • Сахар - 2 ст. ложки (по вкусу)

  • Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Приготовление

1. Ингредиенты для теста. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими брусочками. В процессе готовки понадобится пищевая плёнка и пергаментная бумага.

2. В чаше кухонного комбайна соедините пшеничную муку, миндальную муку и сахарную пудру. Перемешайте.

Добавьте сливочное масло. Перетрите масло с сухими ингредиентами в мелкую крошку. Добавьте яйцо.

Рецепт дня: Сочный пирог с клубникой
Рецепт дня: Сочный пирог с клубникойЧитать полностью

3. Перемешайте до получения комка теста. Если же крошка остаётся всё ещё рассыпчатой, то добавьте 1-2 чайные ложки ледяной воды и снова перемешайте тесто. Готовое тесто заверните в плёнку и отправьте в холодильник на 20 минут.

4. Спустя время охлаждённое тесто достаньте из холодильника и раскатайте в пласт толщиной около 4 мм.

Перенесите тесто в форму (диаметр моей формы - 23 см). Аккуратно разровняйте тесто по дну, формируя бортик высотой около 3 см. Поверхность теста часто наколите вилкой.

Отправьте форму с тестом в морозильную камеру на 10-15 минут. Включите духовку для разогрева до 190 градусов.

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5. Спустя 15 минут достаньте форму из морозильной камеры. Накройте тесто листом пергамента и засыпьте грузом (фасоль, горох).

6. Отправьте форму с тестом под грузом в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут - края теста должны подрумяниться.

7. Ингредиенты для начинки: чернику промойте и обсушите.

8. В миске соедините сметану, яйца, сахар, крахмал и ванильный сахар. Перемешайте до однородности.

9. По истечении 15 минут достаньте форму с тартом из духовки, аккуратно снимите пергамент с грузом.

Выложите на дно тарта чернику. Залейте чернику подготовленной сметанной заливкой.

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10. Температуру нагрева духовки уменьшите до 170 градусов.

Отправьте тарт в духовку и выпекайте около 30-35 минут или до тех пор, пока начинка не схватится. Затем достаньте тарт с черникой из духовки и дайте ему полностью остыть.

После остывания отправьте тарт в холодильник на 1 час, чтобы начинка окончательно стабилизировалась.

Тарт с черникой в сметанной заливке готов.

Аккуратно извлеките тарт из формы, разрежьте на порционные кусочки и подайте к столу.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Пирог, Десерт, Рецепт дня, тарт.

Автор:

Телеграф
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