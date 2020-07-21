Рецепт дня: Тарт с черникой в сметанной заливке

Тарт с черникой в сметанной заливке - вкусная летняя выпечка, в которой сочетается хрустящее рассыпчатое тесто, нежный сметанный крем и много сочной черники.
Ингредиенты:
Для теста:
Масло сливочное (холодное) - 120 г
Сахарная пудра - 50 г
Мука пшеничная - 240 г (1,5 стакана ёмкостью 250 мл)
Мука миндальная - 30 г (1 ст. ложка)
Яйцо - 1 шт.
Вода (ледяная) - 1-2 ч. ложки (при необходимости)
Для начинки:
Черника - 150 г
Сметана жирностью 20% - 200 г
Яйца - 2 шт.
Крахмал кукурузный - 30 г
Сахар - 2 ст. ложки (по вкусу)
Ванильный сахар - 1 ч. ложка
Приготовление
1. Ингредиенты для теста. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими брусочками. В процессе готовки понадобится пищевая плёнка и пергаментная бумага.
2. В чаше кухонного комбайна соедините пшеничную муку, миндальную муку и сахарную пудру. Перемешайте.
Добавьте сливочное масло. Перетрите масло с сухими ингредиентами в мелкую крошку. Добавьте яйцо.
3. Перемешайте до получения комка теста. Если же крошка остаётся всё ещё рассыпчатой, то добавьте 1-2 чайные ложки ледяной воды и снова перемешайте тесто. Готовое тесто заверните в плёнку и отправьте в холодильник на 20 минут.
4. Спустя время охлаждённое тесто достаньте из холодильника и раскатайте в пласт толщиной около 4 мм.
Перенесите тесто в форму (диаметр моей формы - 23 см). Аккуратно разровняйте тесто по дну, формируя бортик высотой около 3 см. Поверхность теста часто наколите вилкой.
Отправьте форму с тестом в морозильную камеру на 10-15 минут. Включите духовку для разогрева до 190 градусов.
5. Спустя 15 минут достаньте форму из морозильной камеры. Накройте тесто листом пергамента и засыпьте грузом (фасоль, горох).
6. Отправьте форму с тестом под грузом в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут - края теста должны подрумяниться.
7. Ингредиенты для начинки: чернику промойте и обсушите.
8. В миске соедините сметану, яйца, сахар, крахмал и ванильный сахар. Перемешайте до однородности.
9. По истечении 15 минут достаньте форму с тартом из духовки, аккуратно снимите пергамент с грузом.
Выложите на дно тарта чернику. Залейте чернику подготовленной сметанной заливкой.
10. Температуру нагрева духовки уменьшите до 170 градусов.
Отправьте тарт в духовку и выпекайте около 30-35 минут или до тех пор, пока начинка не схватится. Затем достаньте тарт с черникой из духовки и дайте ему полностью остыть.
После остывания отправьте тарт в холодильник на 1 час, чтобы начинка окончательно стабилизировалась.
Тарт с черникой в сметанной заливке готов.
Аккуратно извлеките тарт из формы, разрежьте на порционные кусочки и подайте к столу.
Приятного аппетита!