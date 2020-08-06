Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром

Свинина, запеченная с помидорами и сыром - отличный выбор для будней и праздников.

Это блюдо готовится довольно быстро, а выглядит красиво и на вкус замечательно. На гарнир подойдет картофельное пюре или простой зеленый салат.

Ингредиенты:

800 г свиного окорока

250 г твердого сыра

100 г сметаны

5-6 средних помидоров

3 зубчика чеснока

5-6 веточек петрушки

оливковое масло

соль

свежемолотый черный перец

Приготовление

Шаг 1

Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте оливковым маслом большую форму для запекания. Свинину нарежьте поперек волокон ломтиками толщиной 1 см.

Шаг 2

Положите куски свинины на рабочую поверхность, прикройте пищевой пленкой или пергаментом и отбейте до толщины 7-8 мм. Посолите и поперчите со всех сторон. Переложите мясо в форму, оно должно уместиться в один слой.

Шаг 3

Зубчики чеснока раздавите лезвием ножа и очистите от шелухи. Мелко порубите чеснок. Отделите листья петрушки от стеблей (они не понадобятся) и мелко нарежьте.

Шаг 4

Натрите сыр на крупной терке. Треть сыра отложите, он понадобится позже.

Шаг 5

Смешайте большую часть сыра со сметаной, чесноком и петрушкой, немного посолите и поперчите.

Шаг 6

Выложите по ложке сырной смеси на мясо и разровняйте поверхность.­

Шаг 7

Нарежьте помидоры тонкими кружками и выложите внахлест на мясо. Немного посолите и поперчите. Посыпьте помидоры оставшимся тертым сыром.

Шаг 8

Поставьте форму в духовку и запекайте 45 мин., до готовности. Сыр должен расплавиться и зазолотиться. Подавайте блюдо в той же форме, в которой оно запекалось.

Приятного аппетита!