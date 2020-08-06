Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром

Это блюдо готовится довольно быстро, а выглядит красиво и на вкус замечательно. На гарнир подойдет картофельное пюре или простой зеленый салат.
Ингредиенты:
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте оливковым маслом большую форму для запекания. Свинину нарежьте поперек волокон ломтиками толщиной 1 см.
Положите куски свинины на рабочую поверхность, прикройте пищевой пленкой или пергаментом и отбейте до толщины 7-8 мм. Посолите и поперчите со всех сторон. Переложите мясо в форму, оно должно уместиться в один слой.
Зубчики чеснока раздавите лезвием ножа и очистите от шелухи. Мелко порубите чеснок. Отделите листья петрушки от стеблей (они не понадобятся) и мелко нарежьте.
Натрите сыр на крупной терке. Треть сыра отложите, он понадобится позже.
Смешайте большую часть сыра со сметаной, чесноком и петрушкой, немного посолите и поперчите.
Выложите по ложке сырной смеси на мясо и разровняйте поверхность.
Нарежьте помидоры тонкими кружками и выложите внахлест на мясо. Немного посолите и поперчите. Посыпьте помидоры оставшимся тертым сыром.
Поставьте форму в духовку и запекайте 45 мин., до готовности. Сыр должен расплавиться и зазолотиться. Подавайте блюдо в той же форме, в которой оно запекалось.
Приятного аппетита!