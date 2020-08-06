Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 5 августа: Закон об электронном кабинете и реформа по питанию в школах Украины
Итоги 5 августа: Закон об электронном кабинете и реформа по питанию в школах Украины
"Один из крупнейших неядерных взрывов в истории": эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте
Эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте
Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok
Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok

Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром

Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Обновлено 04:06 Сегодня Телеграф
Свинина, запеченная с помидорами и сыром - отличный выбор для будней и праздников.

Это блюдо готовится довольно быстро, а выглядит красиво и на вкус замечательно. На гарнир подойдет картофельное пюре или простой зеленый салат.

Ингредиенты:

  • 800 г свиного окорока
  • 250 г твердого сыра
  • 100 г сметаны
  • 5-6 средних помидоров
  • 3 зубчика чеснока
  • 5-6 веточек петрушки
  • оливковое масло
  • соль
  • свежемолотый черный перец

Приготовление

  • Шаг 1

Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте оливковым маслом большую форму для запекания. Свинину нарежьте поперек волокон ломтиками толщиной 1 см.

Рецепт дня: Тушеная куриная печень с цветной капустой

  • Шаг 2

Положите куски свинины на рабочую поверхность, прикройте пищевой пленкой или пергаментом и отбейте до толщины 7-8 мм. Посолите и поперчите со всех сторон. Переложите мясо в форму, оно должно уместиться в один слой.

  • Шаг 3

Зубчики чеснока раздавите лезвием ножа и очистите от шелухи. Мелко порубите чеснок. Отделите листья петрушки от стеблей (они не понадобятся) и мелко нарежьте.

  • Шаг 4

Натрите сыр на крупной терке. Треть сыра отложите, он понадобится позже.

  • Шаг 5

Смешайте большую часть сыра со сметаной, чесноком и петрушкой, немного посолите и поперчите.

Рецепт дня: Яичница с фаршем и помидорами (в духовке)

  • Шаг 6

Выложите по ложке сырной смеси на мясо и разровняйте поверхность.­

  • Шаг 7

Нарежьте помидоры тонкими кружками и выложите внахлест на мясо. Немного посолите и поперчите. Посыпьте помидоры оставшимся тертым сыром.

  • Шаг 8

Поставьте форму в духовку и запекайте 45 мин., до готовности. Сыр должен расплавиться и зазолотиться. Подавайте блюдо в той же форме, в которой оно запекалось.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свинина, Рецепты, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько птиц Вы видите среди кошек? Личностный тест
02 Куриные яйца: полезный продукт, помогающий похудеть без лишних усилий
03 Президент подписал закон об электронном кабинете
04 Питание в школах: В Кабмине одобрили реформу
05 Актер из "Квартала 95" Александр Пикалов переболел коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком
Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком
В столице запретили купаться на пляжах
В столице запретили купаться на пляжах
Пандемия COVID-19: в Австралии закрыли внутренние границы
Пандемия COVID-19: в Австралии закрыли внутренние границы
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь