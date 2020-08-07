Рецепт дня: Шарлотка с яблоками и апельсином

Приготовить сладкую выпечку в домашних условиях на самом деле очень просто. Предлагаем вашему вниманию рецепт шарлотки с яблоками и апельсинами. Пирог получается удивительным. Он мягкий, пышный, ароматный и безумно вкусный. Чтобы сотворить такое кушанье, не придется тратить много сил и времени, главное - подготовить нужные и качественные ингредиенты.
Ингредиенты:
масло сливочное - 100 г
яйца - 2 шт.
разрыхлитель - 1 ч. л.
сахар - 80 г
мука - 300 г
кокосовая стружка - 50 г
яблоко - 3 шт.
апельсин - 1 шт.
сахарная пудра - 1 ст. л.
Приготовление
Яйца взбить с сахаром до пышности. Добавить растопленное сливочное масло и кокосовую стружку.
Замесить мягкое тесто просеянной мукой смешанной с разрыхлителем.
Тесто выложить в форму для выпечки и распределить руками, сделать бортики. Яблоки очистить от кожуры и нарезать кубиком, также нарезать и мякоть апельсина. Выложить начинку на тесто, посыпать сахаром.
Выпекать в горячей духовке при 180 ºC 30-35 минут.
Приятного аппетита!