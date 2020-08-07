Рецепт дня: Шарлотка с яблоками и апельсином

Вкусный пирог с яблоками и цитрусовой ноткой - именно то, что нужно для семейного чаепития.

Приготовить сладкую выпечку в домашних условиях на самом деле очень просто. Предлагаем вашему вниманию рецепт шарлотки с яблоками и апельсинами. Пирог получается удивительным. Он мягкий, пышный, ароматный и безумно вкусный. Чтобы сотворить такое кушанье, не придется тратить много сил и времени, главное - подготовить нужные и качественные ингредиенты.

Ингредиенты:

масло сливочное - 100 г

яйца - 2 шт.

разрыхлитель - 1 ч. л.

сахар - 80 г

мука - 300 г

кокосовая стружка - 50 г

яблоко - 3 шт.

апельсин - 1 шт.

сахарная пудра - 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1

Яйца взбить с сахаром до пышности. Добавить растопленное сливочное масло и кокосовую стружку.

Шаг 2

Замесить мягкое тесто просеянной мукой смешанной с разрыхлителем.

Шаг 3

Тесто выложить в форму для выпечки и распределить руками, сделать бортики. Яблоки очистить от кожуры и нарезать кубиком, также нарезать и мякоть апельсина. Выложить начинку на тесто, посыпать сахаром.

Шаг 4

Выпекать в горячей духовке при 180 ºC 30-35 минут.

Приятного аппетита!