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Пятница, 09.10.2020
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Пять крутых коктейлей для пятничного вечера: как их сделать в домашних условиях

Пять крутых коктейлей для пятничного вечера: как их сделать в домашних условиях
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Погода за окном все холоднее и холоднее, пустые улицы, грустные лица да и с карантинными мерами особо не разгуляешься. Чтобы Вы не грустили в этот пятничный вечер, мы предлагаем Вам пять рецептов отменных коктейлей для приятного отдыха, которые несложно сделать самим (было бы желание).

Для приготовления этих коктейлей не нужны какие-то необычные или очень дорогие ингредиенты - все спокойно можно найти в любом супермаркете.

Начнем с самого простого и легкого в приготовлении слабоалкогольного коктейля - "Радлер".

Для его приготовления Вам понадобится всего два компонента – пиво и лимонад. которые Вы можете взять на свое усмотрение. Однако пиво лучше выбирать светлое.

Чтобы приготовить "Радлер" следует взять по 1 л. каждого ингредиента. Смешать эти напитки и подать в холодном виде. При желании можно добавить лед.

Пропорции пива и лимонада можете менять, учитывая свои вкусовые предпочтения.

Пина колада 

Для приготовления коктейля Вам понадобятся такие ингредиенты: 

  • 30 мл белого рома;

  • 90 мл ананасового сока;

  • 30 мл кокосового молока;

  • 50 г льда в кубиках;

  • 1 долька ананаса.

Смешиваем ром, ананасовый сок, кокосовое молоко и лед в блендере и перемешиваем (ну или в ручную). Переливаем в бокал и украшаем готовый коктейль долькой ананаса.

Сейчас как раз начинается сезон глинтвейна, а приготовить его дома вообще - проще простого.

Для приготовления понадобится:

  • 0,75 л полусладкого красного вина

  • 1-2 палочка корицы (молотая всплывает и образует пленку сверху)

Специи для глинтвейна:

  • 2 – 3 см корня имбиря

  • 2 – 3 звездочки бадьяна

  • 2 – 3 зернышка кардамона

  • 5 – 6 бутонов гвоздики

  • 3 горошины душистого перца

  • 2 щепотки мускатного ореха

  • 1 лимон

  • Апельсины, яблоки - по желанию

Приготовление горячего винного напитка – не высшая математика, но и здесь есть свои правила. Самое главное - не доводить вино до кипения!!!

Нарезаем имбирь, снимаем цедру лимона и натираем ее на терке, оставшеюся мякоть нужно нарезать кружочками. На слабый огонь ставим нагреваться вино, добавляем все специи, имбирь и лимон. По желанию можно добавить, нарезанный апельсин и(или) яблоко.

Когда появится пар, накрываем емкость крышкой и выключаем огонь. 10 – 15 мин для настаивания и вуаля - глинтвейн готов.

Процедите, разлейте и наслаждайтесь! 

Также, предлагаем Вам ознакомиться и с другими потрясающе вкусными и простыми рецептами глинтвейна.

Если вы не поклонник алкоголя, но не против побаловать себя коктейльчиком - предлагаем Вам пару безалкогольных вариантов.

"Безопасный секс на пляже"

Для его приготовления Вам понадобится: клюквенный, персиковый и апельсиновый соки и лед. 

В стакан кладем лед и заливаем его соками. Каждого – по 100 мл, льда – сколько захотите. В конце можете капнуть немного гренадина и украсить бокал долькой апельсина.

Также есть и второй рецепт: 50 мл персикового сока, 40 мл ананасового, 30 мл клюквенного и 20 мл гранатового. Все смешиваем со льдом и украшаем долькой ананаса.

Если вдруг Вы в последний момент передумали и захотели немножко захмелеть - просто добавьте в коктейль 50 мл. водки. 

«Медовый месяц» с яблоком

Нужные ингредиенты:

  • Лимонный сок

  • Яблочный сок

  • Апельсиновый сок

  • Мед

  • Лед

Смешать столовую ложку лимонного сок 100 мл яблочного и столько же апельсинового сока и добавить 2 чайных ложки меда. Все это перемешать, хорошенько встряхнуть, перелить в бокалы со льдом и украсить долькой апельсина.

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Рецепт, Коктейль, Глинтвейн.

Автор:

Телеграф
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