Пять крутых коктейлей для пятничного вечера: как их сделать в домашних условиях

Для приготовления этих коктейлей не нужны какие-то необычные или очень дорогие ингредиенты - все спокойно можно найти в любом супермаркете.
Начнем с самого простого и легкого в приготовлении слабоалкогольного коктейля - "Радлер".
Для его приготовления Вам понадобится всего два компонента – пиво и лимонад. которые Вы можете взять на свое усмотрение. Однако пиво лучше выбирать светлое.
Чтобы приготовить "Радлер" следует взять по 1 л. каждого ингредиента. Смешать эти напитки и подать в холодном виде. При желании можно добавить лед.
Пропорции пива и лимонада можете менять, учитывая свои вкусовые предпочтения.
Пина колада
Для приготовления коктейля Вам понадобятся такие ингредиенты:
30 мл белого рома;
90 мл ананасового сока;
30 мл кокосового молока;
50 г льда в кубиках;
1 долька ананаса.
Смешиваем ром, ананасовый сок, кокосовое молоко и лед в блендере и перемешиваем (ну или в ручную). Переливаем в бокал и украшаем готовый коктейль долькой ананаса.
Сейчас как раз начинается сезон глинтвейна, а приготовить его дома вообще - проще простого.
Для приготовления понадобится:
0,75 л полусладкого красного вина
1-2 палочка корицы (молотая всплывает и образует пленку сверху)
Специи для глинтвейна:
2 – 3 см корня имбиря
2 – 3 звездочки бадьяна
2 – 3 зернышка кардамона
5 – 6 бутонов гвоздики
3 горошины душистого перца
2 щепотки мускатного ореха
1 лимон
Апельсины, яблоки - по желанию
Приготовление горячего винного напитка – не высшая математика, но и здесь есть свои правила. Самое главное - не доводить вино до кипения!!!
Нарезаем имбирь, снимаем цедру лимона и натираем ее на терке, оставшеюся мякоть нужно нарезать кружочками. На слабый огонь ставим нагреваться вино, добавляем все специи, имбирь и лимон. По желанию можно добавить, нарезанный апельсин и(или) яблоко.
Когда появится пар, накрываем емкость крышкой и выключаем огонь. 10 – 15 мин для настаивания и вуаля - глинтвейн готов.
Процедите, разлейте и наслаждайтесь!
Также, предлагаем Вам ознакомиться и с другими потрясающе вкусными и простыми рецептами глинтвейна.
Если вы не поклонник алкоголя, но не против побаловать себя коктейльчиком - предлагаем Вам пару безалкогольных вариантов.
"Безопасный секс на пляже"
Для его приготовления Вам понадобится: клюквенный, персиковый и апельсиновый соки и лед.
В стакан кладем лед и заливаем его соками. Каждого – по 100 мл, льда – сколько захотите. В конце можете капнуть немного гренадина и украсить бокал долькой апельсина.
Также есть и второй рецепт: 50 мл персикового сока, 40 мл ананасового, 30 мл клюквенного и 20 мл гранатового. Все смешиваем со льдом и украшаем долькой ананаса.
Если вдруг Вы в последний момент передумали и захотели немножко захмелеть - просто добавьте в коктейль 50 мл. водки.
«Медовый месяц» с яблоком
Нужные ингредиенты:
Лимонный сок
Яблочный сок
Апельсиновый сок
Мед
Лед
Смешать столовую ложку лимонного сок 100 мл яблочного и столько же апельсинового сока и добавить 2 чайных ложки меда. Все это перемешать, хорошенько встряхнуть, перелить в бокалы со льдом и украсить долькой апельсина.