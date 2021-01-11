Самый простой и рабочий рецепт: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить идеальные блины

Шеф-повар, ресторатор, судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграме периодически делится со своими подписчиками различными рецептами. В одном из таких постов он поделился собственным рецептом тоненьких блинов на молоке.

Шеф-повар обещает тоненькие блинчики без “сухого и рваного” ободка. Начинку для блинов хозяйки могут выбрать любую: как сладкую, так и нет.

“Самые вкусные - для меня ещё горячие и только приготовленные” - пишет Владимир.

Ингредиенты:

4 яйца

4г соли

380 г муки

1 л молока

50 г сливочного масла

50 г растительного масла

55г сахар

Приготовление:

Смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 г молока в однородную смесь - можно простым венчиком.

Затем влить в несколько приемов остальное молоко и помешивать не взбивая - иначе будут рваные, неровные и сухие края при приготовлении.

Сливочное масло растопить с растительным и добавить в остальное тесто и просто размешать.

По консистенции тесто на блины должно напоминать жидкие сливки. Время от времени перемешивайте тесто, чтобы мука в нем не оседала на дно сосуда.

Обжаривайте блины на разогретой сковородке с антипригарным покрытием с обеих сторон до готовности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

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