Самый простой и рабочий рецепт: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить идеальные блины

Шеф-повар, ресторатор, судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграме периодически делится со своими подписчиками различными рецептами. В одном из таких постов он поделился собственным рецептом тоненьких блинов на молоке.
Шеф-повар обещает тоненькие блинчики без “сухого и рваного” ободка. Начинку для блинов хозяйки могут выбрать любую: как сладкую, так и нет.
“Самые вкусные - для меня ещё горячие и только приготовленные” - пишет Владимир.
Ингредиенты:
4 яйца
4г соли
380 г муки
1 л молока
50 г сливочного масла
50 г растительного масла
55г сахар
Приготовление:
Смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 г молока в однородную смесь - можно простым венчиком.
Затем влить в несколько приемов остальное молоко и помешивать не взбивая - иначе будут рваные, неровные и сухие края при приготовлении.
Сливочное масло растопить с растительным и добавить в остальное тесто и просто размешать.
По консистенции тесто на блины должно напоминать жидкие сливки. Время от времени перемешивайте тесто, чтобы мука в нем не оседала на дно сосуда.
Обжаривайте блины на разогретой сковородке с антипригарным покрытием с обеих сторон до готовности.
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