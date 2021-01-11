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Самый простой и рабочий рецепт: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить идеальные блины

Самый простой и рабочий рецепт: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить идеальные блины
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Шеф-повар, ресторатор, судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграме периодически делится со своими подписчиками различными рецептами. В одном из таких постов он поделился собственным рецептом тоненьких блинов на молоке.

Шеф-повар обещает тоненькие блинчики без “сухого и рваного” ободка. Начинку для блинов хозяйки могут выбрать любую: как сладкую, так и нет.

“Самые вкусные - для меня ещё горячие и только приготовленные” - пишет Владимир.

Ингредиенты:

  • 4 яйца

  • 4г соли

  • 380 г муки

  • 1 л молока

  • 50 г сливочного масла

  • 50 г растительного масла

  • 55г сахар

Приготовление:

Смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 г молока в однородную смесь - можно простым венчиком.

Затем влить в несколько приемов остальное молоко и помешивать не взбивая - иначе будут рваные, неровные и сухие края при приготовлении.

Сливочное масло растопить с растительным и добавить в остальное тесто и просто размешать.

По консистенции тесто на блины должно напоминать жидкие сливки. Время от времени перемешивайте тесто, чтобы мука в нем не оседала на дно сосуда.

Обжаривайте блины на разогретой сковородке с антипригарным покрытием с обеих сторон до готовности.

 
 
 
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Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, “Телеграф” писал, как приготовить заварные вареники на вишневом соку по рецепту от Владимира Ярославского.

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Все по теме:

Рецепт, Блины, Владимир Ярославский, Мастер-шеф.

Автор:

Телеграф
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