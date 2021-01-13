Что приготовить на Щедрый ужин: шесть простых рецептов с фото

В нoчь с 13 на 14 января вся Украина будет праздновать Старый Новый год или Новый год по старому стилю. И, как принято, встречают его богатым столом с кутьей, но без постных блюд. "Телеграф" составил список традиционных блюд, которые можна подать на стол в этот вечер.

Щедрая кутья

Ингредиенты:

пшеница - 200 г;

мак - 70 г;

мед – 4-5 ст.л.;

орехи - 100 г;

изюм - 50 г;

сухофрукты (чернослив,курага, вишня) - 100 г;

масло или жир - 50 г.

Фото: molbuk.ua

Приготовление:

Пшеницу не обходимо промыть, а потом залить водой и оставить на ночь. Утром слить воду и варить в чистой на медленном огне до готовности.

Мак залить кипятком на 20-25 минут, а затем измельчить в комбайне, мельнице или перетереть в ступке. Орехи и сухофрукты измельчить. Изюм залить кипятком на 10 минут.

Пшеницу выложить в глубокую тарелку, добавить сухофрукты, орехи, изюм, мак и мед. В конце добавить растопленный жир, или сливочное масло и хорошенько все размешать.

Сытная и вкусная кутья готова!

Свиные ребрышки

Ингредиенты:

свиные ребра - 500 г;

квас - 500 мл;

чеснок - 2-3 зубчика;

растительное масло;

мука - 1 ст.л.;

сливочное масло - 20 г;

сушеная петрушка - 1 ч.л.;

паприка молотая - 1 ч.л. ;

соль и перец по вкусу.

Фото: chefmarket.ru

Приготовление:

Ребра необходимо разделить (разрезать по 2 ребра). Посолить, поперчить и натереть чесноком и паприкой. Поджарить на сковороде до легкого румянца. Затем ребра выложить в глубокую форму для выпечки и залить квасом. Печь один час при 180-200 градусах.

Квас слить в кастрюлю и выпаривать, чтобы приготовить соус. Добавить муку и сливочное масло, при этом постоянно перемешивать, чтобы не было комочков. Когда соус почти готов добавить сушеную петрушку.

Перед подачей ребра полить соусом.

Кровянка

Инредиенты:

гречка - 250 г;

кровь - 1 л;

фарш - 400 г;

лук - 1 шт;

молоко - 200 мл;

специи (лавровый лист, душистый перец) ;

соль, перец по вкусу;

кишки для кровянки - 3 шт.

Фото: halytska-svizhyna.ua

Приготовление:

Гречку отварить до готовности (в подсоленной воде). Если кров имеет сгустки, необходимо пропустить ее через мясорубку или комбайн.

Лук мелко порезать и поджарить вместе с фаршем. Все ингредиенты соединить, добавить измельченные специи и перемешать до однородности. Наполнить кишки готовой смесью. С двух сторон завязать ниткой. Кишкунеобходимо проколоть иглой, чтобы она не лопнула.

Кровянку печь в разогретой духовке при 180-200 градусах примерно 30 минут (до готовности).

Блинчики с мясом

Ингредиенты:

Тесто:

молоко - 500 мл;

яйца - 2 шт;

мука - 300 г;

масло - 2 ст.л.;

сахар - 1 ст.л. ;

щепотка соли.

Начинка:

фарш - 500 г;

лук - 1 шт;

масло растительное;

соль, перец по вкусу.

Фото: 1000.menu

Приготовление:

Фарш обжарить несколько минут на сковороде, постоянно помешивая, потом добавить мелко нарезанный лук. Переложить в тарелку, добавить соль и перец. Хорошо перемешать.

Яйца взбить с сахаром и солью. Добавить 200 мл молока и размешать. Добавить постепенно муку и размешать до однородности. Должна образоваться густая смесь. К этой смеси добавить остальное молоко и размешать. В конце добавить масло и размешать.

Сковородку прогреть, чтобы тесто не прилипало. Смазать немного маслом. Вылить немножко теста на сковороду и распределить по всей плоскости сковородки. Обжарить с двух сторон.

На край блина положить начинку и завернуть конвертиком.

Вареники со шкварками

Ингредиенты:

Тесто:

мука -500 г;

вода - 200 мл;

мaсло растительное - 2 ст.л.;

соль - 0.5 ч.л..

Начинка:

картофельное пюре - 400 г;

сало;

лук - 1 шт.

Фото: smachno.ua

Приготовление:

Воду налить в миску. Добавить соль, масло и перемешать. Просеянную муку добавить к воде и снова перемешать ложкой, затем замесить рукой. При необходимости добавить еще муки. Должно образоваться эластичное и мягкое тесто.

Раскатать тесто толщиной 1 см и выдавить кружочки. Сформировать вареники. Варить вареники в подсоленной воде 5-7 минут до готовности.

Пока варятся вареники сало нарезать небольшими кусочками и поджарить на сковородке. Лук тоже мелко нарезать и добавить к салу. Жарить до готовности. Вареники перевести в тарелку и сверху полить шкварками с луком.

Компот

Ингредиенты:

вода - 3-4 л;

сухофрукты или замороженные фрукты - 300 г;

сушеная мята - щепотка;

сахар или мед по вкусу.

Фото: maggi.ru

Приготовление:

Воду налить в кастрюлю. Добавить любимые сухофрукты или замороженные ягоды и немного сушеной или свежей мяты. Довести до кипения и кипятить 5-7 минут. В конце добавить сахар по вкусу. Если добавляете мед, то компот нужно охладить, чтобы мед не потерял своих полезных свойств.

Автор: Яна Мосийчук