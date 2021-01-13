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Что приготовить на Щедрый ужин: шесть простых рецептов с фото

Что приготовить на Щедрый ужин: шесть простых рецептов с фото
06:02 Сегодня Телеграф

В нoчь с 13 на 14 января вся Украина будет праздновать Старый Новый год или Новый год по старому стилю. И, как принято, встречают его богатым столом с кутьей, но без постных блюд. "Телеграф" составил список традиционных блюд, которые можна подать на стол в этот вечер.

Щедрая кутья

Ингредиенты:

  • пшеница - 200 г;
  • мак - 70 г;
  • мед – 4-5 ст.л.;
  • орехи - 100 г;
  • изюм - 50 г;
  • сухофрукты (чернослив,курага, вишня) - 100 г;
  • масло или жир - 50 г.

кутья

Фото: molbuk.ua

Приготовление:

Пшеницу не обходимо промыть, а потом залить водой и оставить на ночь. Утром слить воду и варить в чистой на медленном огне до готовности.

Мак залить кипятком на 20-25 минут, а затем измельчить в комбайне, мельнице или перетереть в ступке. Орехи и сухофрукты измельчить. Изюм залить кипятком на 10 минут.

Пшеницу выложить в глубокую тарелку, добавить сухофрукты, орехи, изюм, мак и мед. В конце добавить растопленный жир, или сливочное масло и хорошенько все размешать.

Сытная и вкусная кутья готова!

Свиные ребрышки

Ингредиенты:

  • свиные ребра - 500 г;
  • квас - 500 мл;
  • чеснок - 2-3 зубчика;
  • растительное масло;
  • мука - 1 ст.л.;
  • сливочное масло - 20 г;
  • сушеная петрушка - 1 ч.л.;
  • паприка молотая - 1 ч.л. ;
  • соль и перец по вкусу.

Ребра свинные

Фото: chefmarket.ru

Приготовление:

Ребра необходимо разделить (разрезать по 2 ребра). Посолить, поперчить и натереть чесноком и паприкой. Поджарить на сковороде до легкого румянца. Затем ребра выложить в глубокую форму для выпечки и залить квасом. Печь один час при 180-200 градусах.

Квас слить в кастрюлю и выпаривать, чтобы приготовить соус. Добавить муку и сливочное масло, при этом постоянно перемешивать, чтобы не было комочков. Когда соус почти готов добавить сушеную петрушку.

Перед подачей ребра полить соусом.

Кровянка

Инредиенты:

  • гречка - 250 г;
  • кровь - 1 л;
  • фарш - 400 г;
  • лук - 1 шт;
  • молоко - 200 мл;
  • специи (лавровый лист, душистый перец) ;
  • соль, перец по вкусу;
  • кишки для кровянки - 3 шт.

кровянка

Фото: halytska-svizhyna.ua

Приготовление:

Гречку отварить до готовности (в подсоленной воде). Если кров имеет сгустки, необходимо пропустить ее через мясорубку или комбайн.

Лук мелко порезать и поджарить вместе с фаршем. Все ингредиенты соединить, добавить измельченные специи и перемешать до однородности. Наполнить кишки готовой смесью. С двух сторон завязать ниткой. Кишкунеобходимо проколоть иглой, чтобы она не лопнула.

Кровянку печь в разогретой духовке при 180-200 градусах примерно 30 минут (до готовности).

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Блинчики с мясом

Ингредиенты:

Тесто:

  • молоко - 500 мл;
  • яйца - 2 шт;
  • мука - 300 г;
  • масло - 2 ст.л.;
  • сахар - 1 ст.л. ;
  • щепотка соли.

Начинка:

  • фарш - 500 г;
  • лук - 1 шт;
  • масло растительное;
  • соль, перец по вкусу.

блины с мясом

Фото: 1000.menu

Приготовление:

Фарш обжарить несколько минут на сковороде, постоянно помешивая, потом добавить мелко нарезанный лук. Переложить в тарелку, добавить соль и перец. Хорошо перемешать.

Яйца взбить с сахаром и солью. Добавить 200 мл молока и размешать. Добавить постепенно муку и размешать до однородности. Должна образоваться густая смесь. К этой смеси добавить остальное молоко и размешать. В конце добавить масло и размешать.
Сковородку прогреть, чтобы тесто не прилипало. Смазать немного маслом. Вылить немножко теста на сковороду и распределить по всей плоскости сковородки. Обжарить с двух сторон.

На край блина положить начинку и завернуть конвертиком.

Вареники со шкварками

Ингредиенты:

Тесто:

  • мука -500 г;
  • вода - 200 мл;
  • мaсло растительное - 2 ст.л.;
  • соль - 0.5 ч.л..

Начинка:

  • картофельное пюре - 400 г;
  • сало;
  • лук - 1 шт.

вареники

Фото: smachno.ua

Приготовление:

Воду налить в миску. Добавить соль, масло и перемешать. Просеянную муку добавить к воде и снова перемешать ложкой, затем замесить рукой. При необходимости добавить еще муки. Должно образоваться эластичное и мягкое тесто.

Раскатать тесто толщиной 1 см и выдавить кружочки. Сформировать вареники. Варить вареники в подсоленной воде 5-7 минут до готовности.

Пока варятся вареники сало нарезать небольшими кусочками и поджарить на сковородке. Лук тоже мелко нарезать и добавить к салу. Жарить до готовности. Вареники перевести в тарелку и сверху полить шкварками с луком.

Компот

Ингредиенты:

  • вода - 3-4 л;
  • сухофрукты или замороженные фрукты - 300 г;
  • сушеная мята - щепотка;
  • сахар или мед по вкусу.

компот

Фото: maggi.ru

Приготовление:

Воду налить в кастрюлю. Добавить любимые сухофрукты или замороженные ягоды и немного сушеной или свежей мяты. Довести до кипения и кипятить 5-7 минут. В конце добавить сахар по вкусу. Если добавляете мед, то компот нужно охладить, чтобы мед не потерял своих полезных свойств.

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Автор: Яна Мосийчук

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Все по теме:

Компот, Рецепты, Праздники, Кутья.

Автор:

Телеграф
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