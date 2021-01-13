Что приготовить на Щедрый ужин: шесть простых рецептов с фото

В нoчь с 13 на 14 января вся Украина будет праздновать Старый Новый год или Новый год по старому стилю. И, как принято, встречают его богатым столом с кутьей, но без постных блюд. "Телеграф" составил список традиционных блюд, которые можна подать на стол в этот вечер.
Ингредиенты:
Фото: molbuk.ua
Приготовление:
Пшеницу не обходимо промыть, а потом залить водой и оставить на ночь. Утром слить воду и варить в чистой на медленном огне до готовности.
Мак залить кипятком на 20-25 минут, а затем измельчить в комбайне, мельнице или перетереть в ступке. Орехи и сухофрукты измельчить. Изюм залить кипятком на 10 минут.
Пшеницу выложить в глубокую тарелку, добавить сухофрукты, орехи, изюм, мак и мед. В конце добавить растопленный жир, или сливочное масло и хорошенько все размешать.
Сытная и вкусная кутья готова!
Ингредиенты:
Фото: chefmarket.ru
Приготовление:
Ребра необходимо разделить (разрезать по 2 ребра). Посолить, поперчить и натереть чесноком и паприкой. Поджарить на сковороде до легкого румянца. Затем ребра выложить в глубокую форму для выпечки и залить квасом. Печь один час при 180-200 градусах.
Квас слить в кастрюлю и выпаривать, чтобы приготовить соус. Добавить муку и сливочное масло, при этом постоянно перемешивать, чтобы не было комочков. Когда соус почти готов добавить сушеную петрушку.
Перед подачей ребра полить соусом.
Инредиенты:
Фото: halytska-svizhyna.ua
Приготовление:
Гречку отварить до готовности (в подсоленной воде). Если кров имеет сгустки, необходимо пропустить ее через мясорубку или комбайн.
Лук мелко порезать и поджарить вместе с фаршем. Все ингредиенты соединить, добавить измельченные специи и перемешать до однородности. Наполнить кишки готовой смесью. С двух сторон завязать ниткой. Кишкунеобходимо проколоть иглой, чтобы она не лопнула.
Кровянку печь в разогретой духовке при 180-200 градусах примерно 30 минут (до готовности).
Ингредиенты:
Тесто:
Начинка:
Фото: 1000.menu
Приготовление:
Фарш обжарить несколько минут на сковороде, постоянно помешивая, потом добавить мелко нарезанный лук. Переложить в тарелку, добавить соль и перец. Хорошо перемешать.
Яйца взбить с сахаром и солью. Добавить 200 мл молока и размешать. Добавить постепенно муку и размешать до однородности. Должна образоваться густая смесь. К этой смеси добавить остальное молоко и размешать. В конце добавить масло и размешать.
Сковородку прогреть, чтобы тесто не прилипало. Смазать немного маслом. Вылить немножко теста на сковороду и распределить по всей плоскости сковородки. Обжарить с двух сторон.
На край блина положить начинку и завернуть конвертиком.
Ингредиенты:
Тесто:
Начинка:
Фото: smachno.ua
Приготовление:
Воду налить в миску. Добавить соль, масло и перемешать. Просеянную муку добавить к воде и снова перемешать ложкой, затем замесить рукой. При необходимости добавить еще муки. Должно образоваться эластичное и мягкое тесто.
Раскатать тесто толщиной 1 см и выдавить кружочки. Сформировать вареники. Варить вареники в подсоленной воде 5-7 минут до готовности.
Пока варятся вареники сало нарезать небольшими кусочками и поджарить на сковородке. Лук тоже мелко нарезать и добавить к салу. Жарить до готовности. Вареники перевести в тарелку и сверху полить шкварками с луком.
Ингредиенты:
Фото: maggi.ru
Приготовление:
Воду налить в кастрюлю. Добавить любимые сухофрукты или замороженные ягоды и немного сушеной или свежей мяты. Довести до кипения и кипятить 5-7 минут. В конце добавить сахар по вкусу. Если добавляете мед, то компот нужно охладить, чтобы мед не потерял своих полезных свойств.
Автор: Яна Мосийчук