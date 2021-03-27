Солено, сладко, пряно: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить азу из говядины

Победитель пятого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить азу - блюдо татарской кухни из говядины и тушеных овощей.

"Мясо, лук, морковь, соленые огурцы, томаты, кинза, картофель, сливочное масло. Оп, и у вас получилось азу. Мясо, тушеное с овощами по-татарски. Только я туда еще добавил приправу к грилю. И оно все так вкусно тушится, соки выпускаются, смешиваются, солено, сладко, пряно" - делится своими впечатлениями Евгений.

Рецепт азу по-татарски

Ингредиенты:

500 г мякоти телятины

1 лук

1 морковь

3-5 соленых огурца (зависит от размера)

2 томата

2 ст. л. томатной пасты

200 мл воды

10 веточек кинзы

1 упаковка специй для гриля

4-5 шт. картофелин

30 г сливочного масла

3 ст. л. подсолнечного масла

Приготовление:

Телятину (500 г) нарежьте средними кубиками. Очистите луковицу, разрежьте пополам и нарежьте тонкими полукольцами. Соленые огурцы (3 шт.) Нарежьте кружочками средней толщины. Томаты (2 шт.) Нарежьте крупными кубиками. Морковку очистите и нарежьте полукольцами.

Разогрейте сковороду с 3 ст. л. подсолнечного масла и поджарьте кусочки телятины до образования корочки. Добавьте на сковороду нарезанные овощи и готовьте еще 2-3 минуты. Всыпьте ½ упаковки специй для гриля, посолите по вкусу. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты и нарезанные кружочками соленые огурцы.

Влейте на сковороду 200 мл воды. Перемешайте и тушите 10 минут на маленьком огне до готовности мяса.

Картофель (4-5 шт.) Очистите и нарежьте крупными кубиками. Разогрейте другую сковороду и обжарьте картофель на 30 г сливочного масла. Добавьте вторую часть специй и немного соли. Жарьте картофель на среднем огне до готовности.

Соедините картофель с мясом и овощами в одной большой общей емкости. Протушите все вместе несколько минут. При подаче порубите листья 10 веточек кинзы и добавьте к тарелкам.

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