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Божественный десерт: Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить постную шарлотку

Божественный десерт: Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить постную шарлотку
13:16 Сегодня Телеграф Фото: klopotenko.com

Не стоит забывать, что до 2 мая, до Пасхи, продолжается один из самых строгих постов - Великий пост, во время которого все верующие отказываются от животной пищи, молочных продуктов и яиц.  

Об этом решил напомнить своим подписчикам и известный кулинар, победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко. Повар отмечает, что и во время поста можно побаловать себя десертиком, к примеру постной шарлоткой.

"Она готовится так же легко, как и стандартная шарлотка, а ее вкус по-настоящему влюбляет. Уверен, вкус и аромат выходят ничем не хуже, чем у обычной шарлотки" - описывает рецепт Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 3-4 яблока
  • 220 г муки
  • 100 мл воды
  • 1 апельсин (100 мл апельсинового сока + цедра)
  • 100 мл подсолнечного масла
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • 140 г сахар
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч. л. сахарной пудры
  • 1 щепотка соли

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления постной шарлотки. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.

Соедините в большой миске 100 мл воды, 140 г сахара, 10 г ванильного сахара и 1 щепотку соли.

Натрите в миску цедру одного апельсина на мелкой терке. Следите, чтоб не захватить белую часть, она будет горчить. Выдавите сок одного апельсина, вам понадобится примерно 100 мл. Лучше не использовать большее количество сока, иначе тесто может получиться слишком жидким.

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Влейте в миску 100 мл подсолнечного масла. Всыпьте 220 г муки и 1,5 ч. л. разрыхлителя. Можно предварительно отдельно смешать муку с разрыхлителем, но никакой разницы нет.

Аккуратно перемешайте тесто венчиком для полного объединения ингредиентов и однородной консистенции.

Яблоки (3-4 шт.) очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Я советую использовать кисло-сладкие сорта яблок, например, Джонаголд, Фуджи, Легольд. Так шарлотка будет не слишком сладкой. Высыпьте кусочки яблок в тесто и аккуратно перемешайте, чтоб тесто полностью обволокло яблоки.

На дно формы для запекания выложите пергамент, смажьте подсолнечным маслом и присыпьте мукой. Переложите тесто с яблоками в форму для запекания и равномерно распределите лопаткой.

Запекайте постную шарлотку 40 минут при температуре 180 градусов.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом салата со свеклой и сухариками, который также отлично подойдет к постному меню.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Рецепт, Пост, Десерт, Мастер-шеф, Шарлотка, Евгений Клопотенко.
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