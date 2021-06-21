Самый лучший салат лета-2021: быстрый рецепт от Евгения Клопотенко (видео)

Наступило время сезонных овощей и фруктов. В этот период необходимо как можно больше испробовать самых разных блюд со свежими продуктами, а чтобы еще больше разнообразить стол, можно готовить салаты с ингредиентами, которые могут не сочетаться между собой. Но это только на первый взгляд.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко в Инстаграме поделился рецептом салата с молодой капустой, редисом, манго, цедрой лимона, оливковым маслом и ореховым сыром.

"Вот ничего сейчас не думайте. Действуйте. Идите за продуктами и готовьте. Только после этого можете подумать. Например, о том, как вам хорошо во рту. Ибо оно хрустит, контрастирует и как-то делает жизнь лучше", - написал Кропотенко.

Ингредиенты нарезать, заправить маслом и перемешать с лимонной цедрой. Приятного аппетита!

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