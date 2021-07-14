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"Можно использовать практически любую начинку": Светлана Фус рассказала, что можно приготовить из баклажанов

"Можно использовать практически любую начинку": Светлана Фус рассказала, что можно приготовить из баклажанов
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Диетолог Светлана Фус периодически балует своих подписчиков рецептами вкусных блюд.

На своей странице в Инстаграм диетолог рассказала, что вкусного можно приготовить з баклажанов. Светлана Фус поделилась рецептом лодочек с начинкой, которую для этого блюда можно использовать практически любую: мясную, куриную, овощную.

"Особо нежный вкус получается, когда начиняешь баклажаны рыбой" - добавляет диетолог.

Ингредиенты:

  • 3 небольших баклажана;
  • 400 г филе кеты или другой морской рыбы на ваш вкус;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 помидора;
  • 1 луковица;
  • соль и зелень по вкусу.

Приготовление:

У баклажанов отрезаем плодоножки и разрезаем баклажаны вдоль, чтобы получились «лодочки» (3 баклажана = 6 лодочек). Кожицу не снимайте — она сохранит форму овощей и вид блюда. Рыбу и помидоры нарезаем небольшими кубиками, при желании с томатов можно предварительно снять кожицу. Лук мелко режем.

Лодочки из баклажанов выкладываем на противень, смазанный маслом. Внутрь каждой из них накладываем рыбу, помидоры, лук и чуть-чуть сливочного масла. Солим, перчим и посыпаем зеленью на свой вкус. Затем каждую порцию посыпаем тёртым сыром. Отправляем баклажаны в хорошо прогретую духовку на 30–50 минут.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус поделилась рецептом простой закуски - запеченного сыра фета с зеленым салатом. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Диетолог, Рецепт, Баклажан, Светлана Фус.
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