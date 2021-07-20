Курбан-байрам 2021: без каких блюд не обходится торжественный обед у мусульман

20 июля мусульмане отмечают один из главных праздников для верующих - Курбан-байрам, который также называют праздником жертвоприношения. Он начинается через 70 дней после окончания поста в месяце Рамадан, и ознаменовывает завершение паломничества в Мекку.

Курбан-байрам отмечается три дня, и заключительным этапом праздника является жертвоприношение. Над приготовленным на заклание животным (баран, коза, бык) произносится молитва, а потом ему перерезается горло.

После из этого мяса готовят праздничные блюда, которые необходимо съесть до окончания праздника. Без каких блюд же не обходится торжественный обед у мусульман?

Как правило, в первый день готовят сердце и печень. К примеру блюдо пастухов - Джиз быз, которое готовиться из потрохов – печени, сердца, почек, легких, бараньих яиц, а также селезенки и брюшины.

Второй день начинают с тарелки супа, приготовленного на бульоне из бараньих голов и голяшек. Традиционно готовят Шулюм - наваристый, сытный суп из мяса, крупно порезанных овощей и зелени. Блюдо, как правило, готовят на открытом огне.

В третий день на столах мусульман появляются супы из бараньих костей, плов, шашлык, лагман, манты, бешбармак, чучвара и многие другие традиционные блюда. "Телеграф" предлагает ознакомиться с самыми популярными блюдами:

Шах-плов - блюдо азербайджанской кухни, которое по внешнему виду напоминает корону средневековых восточных правителей.

Дымляма - овощное рагу по-узбекски. Как правило, тоже готовится на открытом огне и обязательно в большом казане.

Особое место на праздничном столе отведено сладостям, которые готовятся с использованием миндаля и изюма.

Шелпек - это одно из главных блюд казахской национальной кухни, которое являет собой круглые лепешки, обжаренные в масле.

Баурсаки - небольшие пончики, жаренные во фритюре в казане. Без этого угощения не проходит ни один праздник. Как правило, пончики готовят из пресного или дрожжевого теста.

Губадия - это татарский круглый пирог с многослойной начинкой, которую делают из сушеного творога, отварного рассыпчатого риса, мясного фарша, рубленого яйца, распаренного изюма, кураги, чернослива или урюка без косточек.

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с праздником Курбан-байрам в прозе.