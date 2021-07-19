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Курбан-байрам в 2021 году: традиции, поздравления в открытках и картинках

Курбан-байрам в 2021 году: традиции, поздравления в открытках и картинках
Обновлено 21:28 Сегодня Телеграф

Курбан-байрам является одним из главных праздников у мусульман, который также называют праздником жертвоприношения. Он ознаменует окончание хаджа (паломничества) в Мекку. Курбан-байрам традиционно отмечают через 70 дней после Ураза-байрама (праздника разговения). В 2021 году Курбан-байрам выпадает на 20 июля и будет длиться до 23 числа.

Первые мероприятие проходят вечером 19 июля: ночь накануне праздника проводят в молитвах.

Праздновать начинают с самого утра. Перед утренней молитвой совершается омовение, приводятся в порядок волосы и ногти, и надевается новая чистая одежда - встречать праздник в грязном категорически запрещено. Также до утреннего намаза не желательно кушать. После мусульмане отправляются в мечеть на утреннюю молитву, затем - на специальную площадку или в мечеть, где мулла произносит проповедь.

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Курбан-байрам в переводе с арабского означает "праздник жертвоприношения". Жертвой может быть баран, верблюд или корова. По поверью, принесенные в жертву животные помогут верующим переправится через ад в рай. Мясо убитого животного делят на три части, которыми угощаются нищие, друзья и родственники.

Курбан-байрам 2021

Курбан-байрам 2021

Курбан-байрам 2021

Курбан-байрам 2021

Курбан-байрам 2021

Курбан-байрам 2021

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с праздником Курбан-байрам в прозе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 267

Все по теме:

Ураза-Байрам, Курбан-байрам, Поздравления, Праздники, Открытки.
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