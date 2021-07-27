Огуречный фреш и персиковый чай: топ-6 рецептов приготовления освежающих коктейлей

Лето - именно та пора, когда мы больше всего испытываем жажду. Однако, именно летом больше всего спелых ягод и фруктов, с помощью которых легко приготовить освежающие напитки.

"Телеграф" собрал простые рецепты летних коктейлей, помогающих ощутить долгожданную прохладу в жаркую погоду.

Арбузно-цитрусовый коктейль - полезный фруктовый напиток, для приготовления понадобятся цитрусы и арбуз. Сахар можно заменить медом.

Если вы хотите получить прозрачный напиток без мякоти, процедите его через мелкое сито перед подачей.

Летний фруктовый пунш - этот освежающий напиток можно легко превратить в алкогольный, добавив немного рома или коньяка.

Холодный персиковый чай - холодный бодрящий фруктовый чай станет полноценной заменой горячему напитку.

Огуречно-лаймовый фреш - огурцы можно использовать не только для салатов, но и для освежающих летних напитков. Свежий огуречный сок выводит из организма шлаки и токсины, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, нормализует давление.

Черничный коктейль на кефире - свежие ягоды хорошо сочетаются с кисломолочными напитками. Для этого коктейля можно использовать не только кефир, но и простоквашу. Такой напиток идеально подойдет на завтрак.

Киви фреш - освежающий и успокаивающий, вкусный и полезный, утоляющий жажду и леденящий в летний зной напиток.

Киви – идеальный фрукт для тех, кто хочет похудеть. Он обладает низкой калорийностью, а также содержит ферменты, расщепляющие жиры и нормализующие обмен веществ.

Также, в летнюю погоду вы можете приготовить крамбл с ягодами. Рецепт приготовления этого легкого блюда можно посмотреть здесь.