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В Тбилиси произошел масштабный пожар на рынке

Пожар
05:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Огонь охватил площадь более чем в 2 тысячи кв. м, ни погибших, ни пострадавших не обнаружено.

Сегодня ночью в столице Грузии Тбилиси загорелся рынок неподалеку от Вокзальной площади.

Жертв нет, сообщает Sputnik-Georgia.

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"На место происшествия прибыло 35 пожарных машин. Они работают над локализацией пожара", - говорится в сообщении.

Точной информации о причинах возгорания пока нет. Полиция не пропускает к месту пожара владельцев магазинов и складов, которые просят пустить их спасти продукцию. Также на месте находится мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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Грузия, Каха Каладзе, Новости Грузии, Пожар, Рынок, Тбилиси.
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