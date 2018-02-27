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В Тбилиси произошел масштабный пожар на рынке
Огонь охватил площадь более чем в 2 тысячи кв. м, ни погибших, ни пострадавших не обнаружено.
Сегодня ночью в столице Грузии Тбилиси загорелся рынок неподалеку от Вокзальной площади.
Жертв нет, сообщает Sputnik-Georgia.
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"На место происшествия прибыло 35 пожарных машин. Они работают над локализацией пожара", - говорится в сообщении.
Точной информации о причинах возгорания пока нет. Полиция не пропускает к месту пожара владельцев магазинов и складов, которые просят пустить их спасти продукцию. Также на месте находится мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Telegraf.com.ua