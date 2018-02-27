В Тбилиси произошел масштабный пожар на рынке

Сегодня ночью в столице Грузии Тбилиси загорелся рынок неподалеку от Вокзальной площади.

Жертв нет, сообщает Sputnik-Georgia.

"На место происшествия прибыло 35 пожарных машин. Они работают над локализацией пожара", - говорится в сообщении.

Точной информации о причинах возгорания пока нет. Полиция не пропускает к месту пожара владельцев магазинов и складов, которые просят пустить их спасти продукцию. Также на месте находится мэр Тбилиси Каха Каладзе.