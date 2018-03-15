Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина созывает спецзаседание Совбеза ООН Украина созывает спецзаседание Совбеза ООН
Новости: Верховная Рада исключила нардепа Савченко из комитета по нацбезопасности Савченко исключили из комитета по нацбезопасности
Новости: Рейтинг ФИФА: сборная Украины на 35-м месте Рейтинг ФИФА: сборная Украины на 35-м месте
Новости: Загадочная аномалия: Солнце без единого пятна уже 37 дней Загадочная аномалия: Солнце без единого пятна уже 37 дней
X

Россия вышлет британских дипломатов

МИД РФ
12:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Москва скоро вышлет из РФ британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.

МИД РФ вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Об этом заявил "РИА Новости" глава МИД РФ Сергей Лавров. Он не назвал ни точных сроков, ни количества высылаемых сотрудников британской дипмиссии. Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки". Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

Британия высылает дипломатов РФ и отменяет приглашение Лаврову

Как сообщалось, глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что в ответ на отравление на территории Королевства бывшего российского шпиона Скрипаля, из страны будут высланы 23 российских дипломата. Официальный Лондон также отозвал приглашение страны в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Британцы также сократят численность официальной делегации России на чемпионат мира по футболу.

5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. 12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Британия обвинила Россию в нарушении устава ООН

Скрипал - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Дело Скрипаля, МИД РФ, Сергей Лавров, Тереза Мэй.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Отравление экс-шпиона: Россия ответила на ультиматум Великобритании Мэра Кишинева изберут 20 мая "Цирковое шоу": в МИД РФ отреагировали на обвинения Британии в шпионском деле

Последние новости

Потрясающие ретро-фотографии модников и модниц 20-70-ых годов (Фото) Конте: Лучший футболист в мире решил исход противостояния В Италии задержали мужчину, готовившего бомбу
Сегодня читают
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны
Новости сегодня
13:19 В зоопарке Николаева впервые вывели на прогулку маленького медвежонка (Видео)
13:12 В Греции осудили 105 украинцев за перевозку нелегалов
13:10 Британские биологи поместили живую клетку в искусственную
13:07 Игрок "Барселоны" сломал палец в матче против "Челси"
13:00 "Укрзализныця" интегрировала свое мобильное приложение с электронным кошельком
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Надвигается циклон: Украину засыпет снегом Надвигается циклон: Украину засыпет снегом
Новости: Депутаты дали согласие на задержание и арест Бакулина Дело о "вышках Бойко": Рада дала согласие на арест Бакулина
Новости: В Украине вступили в силу новые сроки досудебного расследования Вступили в силу изменения в УПК
Новости: Объявлена дата выхода в Украине "Острова собак" Уэса Андерсона (Видео) Объявлена дата выхода в Украине "Острова собак" Уэса Андерсона (Видео)
Добавить комментарий
0