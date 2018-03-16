Москва приняла ответные меры в отношении Лондона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все решения по ответным мерам из-за высылки российских дипломатов из Британии уже приняты.

Об этом она рассказала российскому информационному агентству ТАСС.

"Все решения российской стороной приняты, и в ближайшее время они будут доведены как до британской стороны, так и до общественности", - сказала Захарова.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпионаи его дочери.