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В России приостановили полеты Ан-148
15:02 Сегодня Телеграф
Ространснадзор предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на Ан-148.
Ространснадзор предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах Ан-148.
"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются", - заявил глава ведомства Виктор Басаргин. Он пояснил, что решение принято после внеплановой проверки авиакомпании "Саратовские авиалинии".
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В Росавиации "Интерфаксу" заявили, что по итогам проверки "Саратовских авиалиний" ведомство ограничило сертификат эксплуатанта компании до 27 апреля.
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