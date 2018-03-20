В России приостановили полеты Ан-148

Ространснадзор предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах Ан-148.

"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются", - заявил глава ведомства Виктор Басаргин. Он пояснил, что решение принято после внеплановой проверки авиакомпании "Саратовские авиалинии".

В Росавиации "Интерфаксу" заявили, что по итогам проверки "Саратовских авиалиний" ведомство ограничило сертификат эксплуатанта компании до 27 апреля.