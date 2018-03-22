РФ предлагает КНДР упрощение визового режима

В российском правительстве предложили упростить визовый режим с Северной Кореей. Об этом заявил председатель минвостокразвития РФ Александр Галушка в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, передает пресс-служба российского ведомства.

"Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю... рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан", - заявил А.Галушка. Он добавил, что РФ уже приняла меры для упрощения въезда жителей КНДР в Россию и российские власти рассчитывают на ответные шаги в этом направлении от руководства Северной Кореи.