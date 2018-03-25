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Завораживающее зрелище: взрыв 230-метровой телевизионной вышки (Видео)

В России взорвали 230-метровую вышку
05:32 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Скриншот

Уникальные кадры сноса огромной телевизионной башни в Екатеринбурге.

В центре российского Екатеринбурга снесли самое высокое здание в городе - недостроенную 230-метровую телебашню, строительство которой остановили в начале 1990-х.

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Жители города проводили митинги с требованием референдума для выяснения позиции горожан, а также обращались к президенту и правительству. Это не повлияло на решение местных властей - башню снесли и на ее месте построят ледовую арену.

Произошло два взрыва - второй был сразу же после первого. Упала верхняя часть башни, оставшийся кусок высотой около 30 метров будут разбирать вручную.

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Екатеренбург, Россия, Снос башни.
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