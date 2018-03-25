На акции в поддержку объединения Молдовы с Румынией, которая проходила сегодня в Кишиневе, задержали свыше 20 человек. Как сообщает РБК на местное издание newsmaker.md, замглавы Генерального инспектората полиции Молдовы Георгий Кавкалюк заявил, что при задержанных были обнаружены противогазы, маски и ножи. Их будут держать в полиции до выяснения обстоятельств.

Сегодняшняя акция за объединение Молдовы с Румынией была организована "Альянсом столетия", который объединяет унионистские организации обеих стран. По его данным, на акцию пришли 100 тыс. человек, однако в полиции утверждают, что митинг посетили только 7 тыс. По итогам акции ее участники подписали символическую декларацию об объединении с Румынией.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил о намерении направить в ООН жалобу на призывы Румынии к объединению. Он также заявил об обеспокоенности возможными попытками дестабилизации ситуации в Молдове, которые якобы запланированы на период с 24 по 27 марта.