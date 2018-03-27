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Сгоревший торговый центр в Кемерово не был застрахован

Торговый центр в Кемерово
17:13 Сегодня Телеграф
УНИАН

Ранее ВСС оценил ущерб от пожара в 4 млрд руб, имущество центра оценивается в 3 млрд, ещё 1 млрд руб. приходится на имущество арендаторов.

Сгоревший 25 марта в российском Кемерово торговый центр "Зимняя вишня" не был застрахован.

Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщает RNS.

"К настоящему моменту мы выяснили все обстоятельства по данному объекту: страховкой покрыто лишь старое здание, которое не пострадало. Новое здание ТЦ, которое полностью уничтожено огнем, осталось незастрахованным. Собственник вел переговоры о покупке полиса, но они ничем не закончились", - сказал Юргенс.

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Как сообщалось ранее, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По словам очевидцем, пожарная тревога в здании не сработала и людей о ЧП не оповестили. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.

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Кемерово, Пожар, Россия, Торговый центр.
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