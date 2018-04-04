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В России снова горел ТЦ: есть погибший

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Пожар в ТЦ
14:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: соцсети

Сегодня, 4 апреля, во время пожаре в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москве погиб один человек.

Один человек погиб в результате пожара в ТЦ "Персей для детей", сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"По предварительным данным, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

По данным источника, всего из здания ТЦ было эвакуировано 600 человек.

Пожар в Кемерово: кто курировал превращение завода в "Зимнюю вишню"

Как сообщалось, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Тогда, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар - один из крупнейших в России за сто лет.

В ходе расследования трагедии арестованы семь человек. В отставку ушел глава Кузбасса Аман Тулеев.

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Москва, Персей для детей, Пожар, Пожар в ТЦ, Россия.
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