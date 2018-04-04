В России снова горел ТЦ: есть погибший
Сегодня, 4 апреля, во время пожаре в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москве погиб один человек.
Один человек погиб в результате пожара в ТЦ "Персей для детей", сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
"По предварительным данным, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
По данным источника, всего из здания ТЦ было эвакуировано 600 человек.
Пожар в Кемерово: кто курировал превращение завода в "Зимнюю вишню"
Как сообщалось, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Тогда, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар - один из крупнейших в России за сто лет.
В ходе расследования трагедии арестованы семь человек. В отставку ушел глава Кузбасса Аман Тулеев.