СМИ: США введет новые санкции против РФ за поддержку Асада

США предупредили Россию о том, что готовят новые санкции в ответ на поддержку российскими властями режима Башара Асада в Сирии.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

"Как стало известно “Ъ”, на днях американский посол Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти США готовят новые санкции в отношении России. На сей раз просто «за поддержку» сирийского президента Башара Асада", - говорится в сообщении.

По версии "Коммерсанта", в первой части письма американского посла речь идет о мотивах силовой операции, осуществленной в отношении Сирии США и их союзниками, там отмечается, что сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Асада.

Во второй же части своего послания Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. На сей раз — «за поддержку сирийского режима».

Ранее о том, что США намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на поддержку Москвой режима Башара Асада в субботу в своем аккаунте в Twitter сообщил эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро минфина США Брайан О`Тул. По его словам, такая формулировка содержится в материалах для прессы, подготовленных для брифинга в Белом доме.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля Британия, США и Франция нанесли высокоточные ракетные удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Главными целями коалиции стали научно-исследовательский центр в Дамаске, который связывают с производством химического оружия, а также два склада химического оружия в провинции Хомс.

НАТО поддержало авиаудар США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии.

Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Сирии. Совбез ООН в субботу во время экстренного заседания отклонил проект российской резолюции, в которой предлагалось признать удар по Сирии "агрессией" и "нарушением международного права".

8 апреля на контролируемый повстанцами город Дума в Восточной Гуте была осуществлена химатака, вследствие которой погибли по меньшей мере 70 человек, пострадали более 1000.

Президент США Дональд Трамп в одном из твитов призвал Россию «перестать поддерживать» Дамаск.