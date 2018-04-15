СМИ: США введет новые санкции против РФ за поддержку Асада
Посол США направил в МИД России письмо с уведомлением о новых санкциях.
США предупредили Россию о том, что готовят новые санкции в ответ на поддержку российскими властями режима Башара Асада в Сирии.
Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".
"Как стало известно “Ъ”, на днях американский посол Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти США готовят новые санкции в отношении России. На сей раз просто «за поддержку» сирийского президента Башара Асада", - говорится в сообщении.
По версии "Коммерсанта", в первой части письма американского посла речь идет о мотивах силовой операции, осуществленной в отношении Сирии США и их союзниками, там отмечается, что сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Асада.
Во второй же части своего послания Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. На сей раз — «за поддержку сирийского режима».
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Ранее о том, что США намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на поддержку Москвой режима Башара Асада в субботу в своем аккаунте в Twitter сообщил эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро минфина США Брайан О`Тул. По его словам, такая формулировка содержится в материалах для прессы, подготовленных для брифинга в Белом доме.
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