Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Министр внутренних дел Украины в США обсуждал Антикоррупционный суд
Министр внутренних дел Украины в США обсуждал Антикоррупционный суд
Новости: Заседание Кабмина в среду: что планируется обсудить
Заседание Кабмина в среду: что планируется обсудить
Новости: Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию
Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию
Новости: Химия молодой Земли: Новые данные могут рассказать о зарождении жизни на планете
Химия молодой Земли: Новые данные могут рассказать о зарождении жизни на планете
X

Санкции против "Рособоронэкспорта": бюджет перевооружения РФ под угрозой

"Рособоронэкспорт"
08:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Санкции США могут навредить бюджету перевооружения России, что приведет к миллиардным потерям госкомпании.

В санкционный перечень США был включен "Рособоронэкспорт" – российская государственная компания, которая является монополистом по международным продажам российского оружия.

После того, как американские санкции привели к миллиардным потерям на российском фондовом рынке, такой же участи пытаются избежать экспортеры оружия из России.

Новые меры запрещают американским лицам вести бизнес с "Рособоронэкспортом" и открывают двери для санкций против клиентов компании. Санкции были введены после лет усилий США по ограничению закупки российского оружия другими странами, отмечает издание.

Россия является вторым по величине мировым экспортером оружия после США и сейчас страна находится на завершающей стадии переговоров по продаже установок противовоздушной обороны S-400. "Это увеличивает давление" на Россию, сказал Адам Смит, бывший советник управления санкций министерства финансов США. Ростек, государственный российский конгломерат, который контролирует "Рособоронэкспорт" сказал в пятницу, что санкции являются "нечестной конкуренцией", направленной на уменьшение доли рынка России. Руководитель "Ростек" и ряд высокопоставленных чиновников компании уже в черном перечне.

Уменьшение поступлений оборонной отрасли, вероятно, навредит бюджету перевооружения России. "Это экономия от масштаба. Если построить 10 S-400 для российской армии, это будет стоить Х. Если построить 20 – это будет на 20 процентов меньше", - сказал Руслан Пухов из московского Центра анализа стратегий и технологий.

Все же, многие страны продолжают покупать российское оружие, указывая, что объем сделки был недостаточным для санкций. Турция, член НАТО, согласилась ускорить закупку S-400, когда президент России Путин посетил Анкару. "Соглашение на S-400 проведено и этот вопрос закрыт", - сказал лидер Турции Эрдоган.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Первооружение России, Продажи оружия, Рособоронэкспорт, Россия, РФ, Санкции против РФ, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Госдума РФ в средине мая рассмотрит проект ответных санкций против США Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon и Google СМИ узнали, причину пожара в кемеровском ТЦ

Последние новости

Канада готовится к легализации марихуанны Клуб третьего дивизиона Франции вышел в финал Кубка страны Смех до упаду: когда про технику безопасности только слышал
Сегодня читают
01 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
02 Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
03 Аваков встретился с помощником госсекретаря США: что обсуждалось
04 КГГА: 22 апреля в Киеве будет ограничено движение транспорта
05 Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
Новости сегодня
09:22 РФ обвиняет Британию в уничтожении доказательств химатаки в Солсбери
09:18 Официальный курс валют от НБУ: евро упал в цене
09:16 Бывшего мужа Дженнифер Энистон заметили в компании молодой актрисы
09:16 НХЛ: "Вегас" прошел "Лос-Анджелес" и другие матчи 17 апреля
09:11 Улыбка до ушей: странные парочки из социальных сетей, которые счастливы вместе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш
Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш
Новости: В Украине могут вырасти именные стипендии
В Украине могут вырасти именные стипендии
Новости: Минрегион обновит нормы застройки городов многоэтажками
Минрегион обновит нормы застройки городов
Новости: Рецепт дня: барбекю из кусочков курицы
Рецепт дня: барбекю из кусочков курицы
Добавить комментарий
0