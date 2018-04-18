Санкции против "Рособоронэкспорта": бюджет перевооружения РФ под угрозой

В санкционный перечень США был включен "Рособоронэкспорт" – российская государственная компания, которая является монополистом по международным продажам российского оружия.

После того, как американские санкции привели к миллиардным потерям на российском фондовом рынке, такой же участи пытаются избежать экспортеры оружия из России.

Новые меры запрещают американским лицам вести бизнес с "Рособоронэкспортом" и открывают двери для санкций против клиентов компании. Санкции были введены после лет усилий США по ограничению закупки российского оружия другими странами, отмечает издание.

Россия является вторым по величине мировым экспортером оружия после США и сейчас страна находится на завершающей стадии переговоров по продаже установок противовоздушной обороны S-400. "Это увеличивает давление" на Россию, сказал Адам Смит, бывший советник управления санкций министерства финансов США. Ростек, государственный российский конгломерат, который контролирует "Рособоронэкспорт" сказал в пятницу, что санкции являются "нечестной конкуренцией", направленной на уменьшение доли рынка России. Руководитель "Ростек" и ряд высокопоставленных чиновников компании уже в черном перечне.

Уменьшение поступлений оборонной отрасли, вероятно, навредит бюджету перевооружения России. "Это экономия от масштаба. Если построить 10 S-400 для российской армии, это будет стоить Х. Если построить 20 – это будет на 20 процентов меньше", - сказал Руслан Пухов из московского Центра анализа стратегий и технологий.

Все же, многие страны продолжают покупать российское оружие, указывая, что объем сделки был недостаточным для санкций. Турция, член НАТО, согласилась ускорить закупку S-400, когда президент России Путин посетил Анкару. "Соглашение на S-400 проведено и этот вопрос закрыт", - сказал лидер Турции Эрдоган.