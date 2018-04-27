РФ настаивает на своем участии в ядерном разоружении КНДР

Реализация плана ядерного разоружения КНДР не может пройти без участия России.

Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации РФ Олег Морозов, передает "РИА Новости".

По его словам общая система международной безопасности нуждается в участии в ядерных вопросах России.

"Как только зайдет речь о международных гарантиях при отказе Пхеньяна от ядерного оружия, будет востребован российский фактор. Невозможно создать систему международной безопасности без России", - сказал парламентарий.

По итогам саммита в пятницу лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились наконец закончить войну, которая формально продолжалась между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.